Trump y el movimiento MAGA rendirán homenaje a Charlie Kirk en un acto en Arizona

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump y miembros prominentes de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) rendirán homenaje el domingo al activista conservador Charlie Kirk, cuyo asesinato ha marcado un punto de inflexión en el tenso ambiente político de Estados Unidos.

Se espera que el acto de homenaje para Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atraiga a decenas de miles de dolientes, incluidos el vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el activista de 31 años.

El asesinato de Kirk el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah ha desatado un feroz debate sobre la violencia, la decencia y la libertad de expresión en una era de profunda división política. El tiroteo también ha generado temor entre algunos estadounidenses de que Trump esté tratando de aprovechar la indignación por el asesinato como justificación para suprimir las voces de sus críticos y oponentes políticos.

El servicio se llevará a cabo en el State Farm Stadium, hogar de los Arizona Cardinals de la NFL al oeste de Phoenix, donde se encuentra la organización Turning Point de Kirk. Se espera que la seguridad sea estricta, con un despliegue de las fuerzas federales del orden similar al del Super Bowl u otros eventos de alto perfil.

Los comentarios sobre Kirk se han convertido en blanco del gobierno

Trump ha culpado a la "izquierda radical" por la muerte de Kirk y ha amenazado con ir tras organizaciones y donantes progresistas u otros a quienes considera que están difamando o celebrando la muerte de Kirk.

Criticó a los demócratas de la Cámara que votaron en contra de una resolución de la Cámara que elogió "la vida y el legado" de Kirk, la cual fue aprobada por la Cámara controlada por los republicanos el viernes.

“¿Quién podría votar en contra de eso? Todos (los republicanos) decían 'Por favor, condenen el asesinato de un ser humano'”, dijo Trump a los periodistas. “Y (los demócratas) dijeron, 'No, no, no vamos a hacer eso'”.

Decenas de personas, desde periodistas hasta maestros, ya han perdido sus empleos mientras prominentes activistas conservadores y funcionarios del gobierno persiguen los comentarios sobre Kirk que consideran ofensivos o celebratorios.

La represalia, a su vez, ha encendido un debate sobre la Primera Enmienda mientras el gobierno de Trump promete represalias contra aquellos que expresan lo que se considera comentarios despectivos tras la muerte de Kirk.

ABC retiró del aire indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras la reacción de las emisoras afiliadas y del jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones designado por Trump sobre los comentarios del comediante sobre Kirk.

El Departamento de Estado también ha advertido que revocaría las visas de cualquier extranjero que celebrara el asesinato de Kirk.

Un hombre de Utah de 22 años, Tyler Robinson, ha sido acusado de matar a Kirk y enfrenta la pena de muerte si es condenado por los cargos más graves. Las autoridades no han revelado un motivo claro en el tiroteo, pero los fiscales dicen que Robinson escribió en un mensaje de texto a su pareja después del tiroteo que "ya había tenido suficiente" del odio de Kirk.

El legado de Kirk de influencia política conservadora

Turning Point, el grupo que Kirk fundó para movilizar a jóvenes cristianos conservadores, se convirtió en una operación multimillonaria bajo su liderazgo con un alcance enorme.

Las decenas de miles que se espera llenen el estadio en Glendale para el homenaje a Kirk son un testimonio de la enorme influencia que acumuló entre los conservadores estadounidenses.

Kirk fue un provocador que a veces hizo declaraciones que algunos calificaron de racistas, misóginas, antiinmigrantes y transfóbicas. Eso ha generado reacciones de conservadores que ven la crítica como una selección de momentos específicos para insultar el legado que consideran de un líder conservador inspirador.

Kirk fue una celebridad MAGA con un seguimiento leal que acudía a apoyarlo o discutir con él mientras viajaba por el país para eventos como el de la Universidad del Valle de Utah, donde murió baleado. Kirk hizo crecer la organización, en gran parte, gracias a la fuerza de su personalidad y habilidades de debate.

Arizona es el estado adoptivo de Kirk, quien creció en las afueras de Chicago y fundó Turning Point allí antes de trasladar la organización a Phoenix. Vance, quien ha dicho que la defensa de Kirk fue una gran razón por la que Trump lo eligió para servir como vicepresidente, transportó el ataúd de Kirk desde Utah a Arizona a bordo del Air Force Two el día después de su muerte, y luego sirvió como presentador invitado del podcast de Kirk.

Los oradores programados para el servicio incluyen a Trump; Vance; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

También está previsto que intervengan Donald Trump Jr., el comentarista de derecha Tucker Carlson y los asesores de la Casa Blanca Stephen Miller y Sergio Gor.

El veterano líder religioso Chris Tomlin proporcionará música, junto con otros grandes nombres de la música cristiana contemporánea, como Brandon Lake, Phil Wickham y el dúo de esposos Kari Jobe Carnes y Cody Carnes.

La viuda de Kirk, quien ha sido nombrada nueva líder de Turning Point, también hablará. Erika Kirk prometió en un emotivo discurso días después de su muerte que “el movimiento que mi esposo construyó no morirá”.

Madhani informó desde Washington. La escritora de Associated Press Tiffany Stanley en Washington contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.