Trump y Erdogan conversan sobre Siria y Gaza en una llamada

Por Trevor Hunnicutt, Kanishka Singh y Tuvan Gumrukcu

WASHINGTON/ ANKARA, 21 ene (Reuters) -

El presidente turco, Tayyip Erdogan, habló el martes por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la evolución ⁠de la situación en Siria y Gaza, ⁠mientras el Gobierno sirio, respaldado por Turquía, anunciaba un alto el fuego con las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos tras varios días de enfrentamientos. Turquía sopesó por separado si Erdogan debería unirse a la Junta de la Paz del ⁠líder estadounidense.

"El ‌presidente Erdogan dijo ​que Turquía seguía de cerca los acontecimientos en Siria, que la unidad, la armonía y la integridad territorial de Siria eran ​importantes para Turquía", dijo la presidencia turca en un comunicado.

Anteriormente, Trump dijo que había tenido una "muy buena llamada" con Erdogan, sin ‌dar más detalles.

Esta semana, el Gobierno sirio se ha hecho con ‌amplias zonas del noreste del país y ha dado cuatro ​días a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, para que acuerden su integración al Estado central.

El principal aliado de las FDS, Estados Unidos, dijo que la asociación con el grupo había cambiado de naturaleza tras la aparición del nuevo Gobierno de Siria.

La presidencia turca añadió que Erdogan y Trump también discutieron la lucha contra el grupo miliciano Estado Islámico y la "situación" de sus prisioneros en las cárceles sirias. Turquía considera a las FDS una organización terrorista vinculada al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lleva cuatro décadas protagonizando una insurgencia contra el Estado turco.

En su proceso de paz con el ⁠PKK, Ankara ha pedido la disolución y el desarme del grupo y sus afiliados.

Ankara, el principal patrocinador extranjero del nuevo Gobierno sirio, ha elogiado los avances de ​Damasco contra las FDS y ha pedido reiteradamente que se integren en el aparato estatal sirio.

ERDOGAN AGRADECE A TRUMP SU INVITACIÓN A LA JUNTA DE LA PAZ

Erdogan dijo a Trump que Turquía continuaría coordinándose con Washington sobre Gaza, dijo la presidencia turca.

"El presidente Erdogan agradeció al presidente estadounidense Trump la invitación a la Junta de la Paz de Gaza", añadió.

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada a mediados de noviembre, autorizó a la Junta de la Paz y a los países que trabajan con ella a establecer una fuerza internacional ⁠de estabilización en Gaza.

En octubre se inició en Gaza un frágil alto el fuego en virtud de un plan de Trump suscrito ​por Israel y el grupo palestino Hamás.

Anteriormente, el martes, Turquía dijo que Erdogan decidiría pronto si se unía a la iniciativa. Turquía ha criticado el asalto israelí a Gaza, calificándolo de genocidio, mientras que Israel se ha opuesto repetidamente a un papel turco en Gaza.

Más de 460 palestinos, más de 100 de ellos niños, ‍y tres soldados israelíes han muerto desde que comenzó la tregua en Gaza.

Según el plan de Trump para Gaza, la junta debía supervisar la gobernanza temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que se ampliaría para abordar conflictos en todo el mundo.

Muchos expertos en derechos afirman que el hecho de que Trump presida una junta para supervisar los asuntos de un territorio extranjero se asemejaría a una estructura colonial.

Los diplomáticos temen que un organismo de este tipo para asuntos ​globales pueda perjudicar el trabajo de Naciones Unidas.

Entre las personas que la Casa Blanca ha nombrado para formar parte de la junta se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner. (Información de Trevor Hunnicutt y Kanishka Singh en Washington y Tuvan Gumrukcu en ‍Ankara; redacción de Kanishka Singh; edición de Nia Williams, Michael Perry y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)