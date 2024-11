Trump y Harris organizan mítines a poca distancia en Milwaukee en último esfuerzo ganar Wisconsin

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el expresidente Donald Trump celebraron mítines a apenas 11 kilómetros (7 millas) de distancia el viernes en el área de Milwaukee, parte de un febril empeño final por los votos en el condado más grande del estado pendular de Wisconsin.

Milwaukee es de donde provienen la mayoría de los votos demócratas en Wisconsin, pero en sus suburbios conservadores viven la mayoría de los republicanos, y son un área crucial para Trump mientras intenta recuperar el estado que ganó por escaso margen en 2016 y perdió en 2020. Una razón de su derrota fue una caída en el apoyo en esos suburbios de Milwaukee y un aumento en los votos demócratas en la ciudad.

“Ambos candidatos reconocen que el camino hacia la Casa Blanca pasa directamente por el condado de Milwaukee”, dijo Hilario Deleon, presidente del Partido Republicano del condado.

El Air Force Two, el avión de la vicepresidencia, aterrizó en el aeropuerto de Milwaukee unos 40 minutos antes del avión privado de Trump, al que él ha llamado Trump Force One. Las aeronaves se estacionaron cerca una de la otra, pero los candidatos no se cruzaron; la comitiva de Harris ya se había ido antes de que Trump aterrizara.

Ambos mítines atrajeron aproximadamente el mismo número de personas, según los cálculos de asistentes proporcionados por cada equipo de campaña. Trump subió al escenario siete minutos antes que Harris.

Los dos mítines —Trump estuvo en el centro de Milwaukee y Harris en un suburbio— podrían ser las últimas presentaciones de los candidatos en Wisconsin antes del día de las elecciones. Ambos bandos dicen que la contienda por los 10 votos del Colegio Electoral que otorga el estado está de nuevo muy reñida. Cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales en Wisconsin se decidieron por menos de un punto, o menos de 23.000 sufragios.

Fueron los votos ausentes de Milwaukee, que generalmente se reportan temprano en la mañana después de la jornada electoral, los que inclinaron Wisconsin a favor del presidente. Joe Biden, en 2020.

Los demócratas saben que deben movilizar a los votantes en Milwaukee, que cuenta también con la mayor población negra del estado, para contrarrestar los apoyos a Trump en los suburbios y áreas rurales. Harris espera replicar y superar la participación de 2020 en la ciudad, que entonces votó en un 79% a favor de Biden.

Trump intenta reducir el margen de los demócratas. Deleon lo calificó como una mentalidad de “perder por menos”.

Antes de dirigirse a Milwaukee, Harris hizo campaña en Janesville, una ciudad del sur del estado, donde mostró su apoyo al trabajo organizado en un discurso en una local de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos.

La rapera Cardi B estaba entre las celebridades que asistieron al tercer y último mitin de Harris en Wisconsin, en West Allis, un suburbio de Milwaukee.

“¿Han oído lo que dijo Donny Trump el otro día?”, dijo Cardi B sobre el escenario, refiriéndose a las palabras del candidato republicano afirmando que protegerá a las mujeres “les guste o no”.

Donny, no”, añadió la cantante. “Por favor”.

En el mismo mitin, Harris dijo ante la multitud entusiasta que su rival Trump es malo para la economía, para la atención médica y para los derechos reproductivos de las mujeres. Sabemos quién es Donald Trump”, señaló la demócrata. “No es alguien que está pensando en cómo mejorar su vida. Es alguien que es cada vez más inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y busca poder sin restricciones”.

Al otro lado de la ciudad, Trump criticó la economía con Biden. El reporte de empleo publicado el viernes, que mostró que en octubre se sumaron apenas 12.000 empleos, sugiere que el gobierno Biden-Harris está fallando en economía, dijo.

“Es como una depresión”, añadió acerca de las cifras mientras lanzaba insultos a Harris.

Los economistas estiman que los huracanes Helene y Milton, además de las huelgas en Boeing y en otras empresas, redujeron el crecimiento neto de empleos en decenas de miles de puestos en octubre.

Trump utilizó un micrófono de mano durante la mayor parte del acto luego de que la audiencia tuviese problemas para escucharlo. Bromeó acerca del peso del micrófono diciendo que “Es como si estuviera levantando pesas”, y desahogó su frustración con el equipo de producción.

