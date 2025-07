Trump y la Casa Blanca buscan frenar implicaciones por teorías de la conspiración sobre Epstein

Por Nandita Bose

WASHINGTON, 16 jul (Reuters) - Durante años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados republicanos se beneficiaron de teorías de la conspiración que alimentaron el movimiento conservador MAGA y apuntaron a sus enemigos políticos.

Ahora, el persistente furor en torno a los archivos relacionados con el acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein ha obligado a Trump a asumir un papel desconocido: tratar de acallar una teoría de la conspiración.

Epstein, un rico financiero y delincuente sexual convicto, se enfrentaba a cargos federales por tráfico sexual de menores cuando se suicidó en la cárcel en 2019. Se había declarado inocente y el caso fue sobreseído tras su muerte.

La saga estalló de nuevo en las noticias la semana pasada, después de que el gobierno dio marcha atrás en su promesa de publicar documentos que había sugerido que revelarían importantes revelaciones sobre Epstein y su supuesta clientela.

Esa marcha atrás ha enfurecido a algunos de los seguidores más leales de Trump. En un esfuerzo por contener las consecuencias, Trump y los funcionarios de la Casa Blanca están sopesando una serie de opciones que incluyen desvelar nuevos documentos, nombrar a un fiscal especial y redactar acciones ejecutivas sobre asuntos como la pedofilia, según dos fuentes de la Casa Blanca con conocimiento del asunto. Trump y sus principales asesores también se han puesto en contacto con personas influyentes clave alineadas con MAGA, instándoles a moderar sus críticas sobre el manejo del gobierno de la investigación de Epstein y cambiar el enfoque a prioridades más amplias para el movimiento America First, dijo una fuente. La reacción en torno al caso Epstein ha expuesto las tensiones dentro de la coalición de Trump y está poniendo a prueba una de las fortalezas políticas más duraderas de Trump: su capacidad para ordenar la lealtad y controlar la narrativa en toda la derecha. La protesta se produce en medio del descontento entre partes de la base de Trump sobre los ataques de Estados Unidos a Irán, la continua participación en Ucrania y cualquier indicio de retroceso en las promesas gubernamentales de línea dura sobre la inmigración. Las dos fuentes dijeron que la fricción intrapartidista perjudica a la coalición y que la Casa Blanca está tratando de forma activa de restaurar la unidad, aunque no creen que la controversia haga mella en el núcleo de apoyo de Trump. Muchos influyentes conservadores y figuras mediáticas de la derecha dura siguen sin estar convencidos de un memorando del Departamento de Justicia de la semana pasada que concluyó que no hay "ninguna lista de clientes incriminatorios" ni ninguna prueba de que Epstein pudiera haber chantajeado a personas prominentes. La revisión también confirmó hallazgos previos del FBI que concluyeron que Epstein se suicidó en su celda de la cárcel mientras esperaba el juicio, y que su muerte no fue el resultado de un acto criminal como el asesinato. Trump conoció socialmente a Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000. Durante el juicio celebrado en 2021 contra Ghislaine Maxwell -asociada de Epstein-, Lawrence Visoski, piloto de larga data del financiero, testificó que Trump voló en el avión privado de Epstein en múltiples ocasiones. Trump ha negado haber estado en el avión y no ha sido acusado de ningún delito. Esa historia complica ahora la respuesta de Trump, que trata de tranquilizar a una base impregnada de sospechas de larga data sobre Epstein y su conexión con figuras influyentes. RESPALDA A BONDI Trump ha defendido a la fiscal general, Pam Bondi, frente a las peticiones de despido por parte de algunas personalidades MAGA. Ha instado a sus seguidores a pasar página de la saga de Epstein. "No entiendo por qué el caso de Jeffrey Epstein es de interés para alguien", dijo Trump a los periodistas el martes. "Es un asunto bastante aburrido. Es sórdido, pero es aburrido, y no entiendo por qué sigue". Ambas fuentes de la Casa Blanca dijeron que hubo errores en cómo se compartió la información sobre los archivos de Epstein con personas influyentes pro-Trump, especialmente por Bondi, quien había insinuado previamente que existía una lista de clientes de Epstein. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios y Bondi no respondió el martes a preguntas sobre los archivos Epstein en una conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si espera mantener su trabajo, dijo: "Voy a estar aquí todo el tiempo que el presidente quiera que esté, y creo que lo ha dejado muy claro". En un comunicado el martes, la Casa Blanca dijo que el equipo de ley y orden de Trump sigue centrado en "Hacer Estados Unidos seguro de nuevo" y "restaurar la integridad de nuestro sistema de justicia penal". Charlie Kirk, una influencia clave de MAGA que había amplificado las dudas sobre la investigación de Epstein, cambió abruptamente de rumbo tras hablar con Trump, dijo una de las fuentes. El lunes, Kirk publicó en la red social X: "He terminado de hablar de Epstein. Voy a confiar en mis amigos del Gobierno". No obstante, el llamado de Trump a los críticos para que se retiren no está funcionando en todas partes. Es poco probable que presentadores de podcasts como Joe Rogan, Theo Von y Tim Dillon, cuyas grandes audiencias no son necesariamente pro-Trump pero sí ampliamente antisistema y ayudaron a propulsar su victoria electoral, cejen en su empeño, según Angelo Carusone, presidente del grupo de vigilancia progresista sin ánimo de lucro Media Matters for America. "Trump parece muy desconectado del 'zeitgeist' que le llevó al poder en primer lugar", comentó. Algunos de los aliados políticos más acérrimos de Trump también mantienen la presión. Varios congresistas republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidieron el martes al Departamento de Justicia que divulgue más documentos de Epstein. La legisladora Lauren Boebert, una partidaria de línea dura de MAGA, hizo su propia demanda en X: "Merecemos la verdad sobre los archivos Epstein. Estoy lista para que un fiscal especial se encargue de esto". (Reporte adicional de Sarah N. Lynch; editado en español por Carlos Serrano)