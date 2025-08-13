Trump y los europeos “unidos” en sus esfuerzos para acabar con la guerra en Ucrania, según jefe de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes europeos están "unidos" en sus esfuerzos para acabar con la guerra en Ucrania, afirmó el miércoles el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras una llamada conjunta que calificó de "excelente".

"La pelota está ahora en el terreno de Putin", declaró el jefe de la alianza transatlántica, de cara a la cumbre del viernes entre Trump y su homólogo ruso en Alaska.

Rutte participó este miércoles junto al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios dirigentes europeos de una videoconferencia con el magnate republicano, que buscaba convencerlo de defender los intereses de Ucrania en su reunión con Putin.

Los europeos, con quienes Trump también se comprometió a hablar después de su reunión con Putin el viernes, hacen todo lo posible para evitar que este encuentro termine en un resultado desfavorable para Ucrania, después de tres años y medio de conflicto.