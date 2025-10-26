Trump y Lula comienzan en Malasia una cumbre para tratar la subida de los aranceles de EEUU

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, han comenzado en los aledaños de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia, una reunión bilateral para tratar una posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% sobre el país sudamericano.

Los dos líderes han conseguido finalmente hacer hueco para tratar la crisis comercial derivada de la nueva política arancelaria de Trumpm, quien ha dado indicios de que podría corregir el caso brasileño "si se dan las circunstancias correctas".

"Es un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así", ha manifestado Trump antes del comienzo de la reunión.

Sobre la mesa estará también la cuestión del mercado de soja, dado que China ha dejado de comprar a Estados Unidos por la guerra de aranceles desatada por el mandatario nortamericano y elegido a Brasil en su lugar como principal vendedor. De hecho, se espera que las exportaciones de soja de Brasil alcancen los 102,2 millones de toneladas hasta finales de octubre, superando los volúmenes anuales de todo 2024 y 2023, lo que refleja la ausencia de competidores estadounidenses que atiendan a los importadores chinos.

Los dos líderes han estrechado lazos desde septiembre. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula y Trump se cruzaron y afirmaron tener "buena química". Además, a principios de este mes ambos hablaron durante unos 30 minutos por teléfono.