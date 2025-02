trump y macron muestran marcadas diferencias sobre ucrania pese a su fachada amistosa

(Actualiza con detalles y citas de la conferencia de prensa)

Por Andrea Shalal, Michel Rose y Steve Holland

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, mostraron el lunes marcadas diferencias en su enfoque sobre Ucrania, exponiendo una división entre Estados Unidos y Europa sobre la apuesta de Trump por un rápido acuerdo de alto el fuego con Rusia. Durante una jornada de conversaciones entre ambos líderes, Trump y Macron mostraron una relación amistosa basada en años de buenos lazos. Pero Macron dejó claro su desacuerdo con Trump en algunas cuestiones clave, al cumplirse tres años desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. Trump se negó a referirse al presidente ruso, Vladimir Putin, como dictador, después de calificar así al presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, la semana pasada. Macron dijo que estaba claro que Rusia "es el agresor" en el conflicto, un tema en el que Trump vaciló la semana pasada. "El presidente Putin violó la paz", dijo Macron en una rueda de prensa conjunta con Trump. Trump expresó su deseo de un alto el fuego lo antes posible y dijo que estaba tratando de concertar uno entre Ucrania y Rusia. Dijo que podría ir a Moscú para reunirse con Putin una vez que se alcance un acuerdo. Macron, por su parte, instó a un enfoque más deliberado, empezando por una tregua y luego un acuerdo de paz que incluya garantías de seguridad. "Queremos la paz, él quiere la paz. Queremos la paz rápidamente, pero no queremos un acuerdo que sea débil", dijo Macron a los periodistas.

Cualquier acuerdo de paz, dijo, debe ser "evaluado, comprobado y verificado". Sin embargo, los dos líderes coincidieron en el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz una vez que finalmente se alcance un acuerdo.

"No estarían en las líneas del frente. No formarían parte de ningún conflicto. Estarían allí para garantizar que se respeta la paz", señaló Macron antes en el Despacho Oval con Trump.

Trump dijo que acepta el concepto, al igual que Putin.

"Sí, lo aceptará", afirmó Trump sobre la posición de Putin sobre una fuerza de mantenimiento de la paz. "Le hice específicamente esa pregunta. No tiene ningún problema con ello". Macron, el primer líder europeo que visita a Trump desde que recuperó el poder hace un mes, calificó sus conversaciones con Trump de "punto de inflexión" en el impulso hacia un enfoque más unificado. Macron intenta aprovechar una relación con Trump construida durante sus primeros mandatos presidenciales. El líder francés demostró cómo ha logrado tratar con el impredecible mandatario estadounidense sin alienarle. En un momento de su reunión en el Despacho Oval, Macron tocó el brazo de Trump y corrigió cuidadosamente la afirmación del presidente estadounidense de que Europa había entregado toda su ayuda en forma de préstamos. Trump informó de avances en la consecución de un acuerdo de reparto de ingresos con Ucrania sobre sus minerales como forma de recuperar el costo del armamento entregado a Kiev por la anterior administración de Biden. Trump agregó que esperaba que Zelenski viniera a Estados Unidos esta semana o la próxima para sellar el acuerdo. Zelenski rechazó la semana pasada las demandas estadounidenses de 500.000 millones de dólares en riqueza mineral de Ucrania para devolver a Washington la ayuda en tiempos de guerra, diciendo que Estados Unidos no había suministrado hasta ahora ni de lejos esa suma y que no ofrecía garantías de seguridad específicas en el acuerdo.

Trump, preguntado sobre si era posible que Ucrania tuviera que ceder algún territorio a Rusia, dijo: "Bueno, ya veremos". Macron dijo que cualquier acuerdo debería incluir la soberanía para Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, también visitará Estados Unidos a finales de semana, en medio de la alarma en Europa por el endurecimiento de la postura de Trump hacia Ucrania y los acercamientos a Moscú sobre el conflicto. (Reporte de Andrea Shalal, Michel Rose y Steve Holland; Editado en Español por Manuel Farías y Héctor Espinoza)