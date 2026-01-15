Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca tras destitución de Maduro

Por Nandita Bose y Steve Holland

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió el jueves con el presidente Donald Trump, días después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Machado, quien huyó de Venezuela en diciembre, se encuentra compitiendo con miembros del gobierno de Venezuela por la atención de Trump y tratando de asegurarse un papel en el futuro del país.

El almuerzo, en tanto, marca la primera vez que ambos se conocen en persona.

"Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva con la señorita Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchos del pueblo de Venezuela", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas.

"Por eso, el presidente espera poder hablar con ella sobre la realidad del país y lo que está sucediendo", destacó.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre por su lucha contra lo que el Comité Noruego del Nobel calificó de dictadura.

Después de que Estados Unidos capturó a Maduro, varias figuras de la oposición, miembros de la diáspora y políticos de todo Estados Unidos y América Latina han expresado su esperanza de que Venezuela inicie el proceso de democratización.

Pero por ahora Trump ha dicho que está centrado en la reconstrucción económica de Venezuela y en asegurar el acceso de Estados Unidos al petróleo del país.

Al día siguiente de la operación del 3 de enero, expresó sus dudas sobre si Machado contaba con el respaldo necesario para regresar al país y gobernar.

Trump ha elogiado en varias ocasiones a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y dijo a Reuters en una entrevista el miércoles que "ha sido muy bueno tratar con ella".

Machado, una ingeniera industrial de 58 años, se ocultó tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando las autoridades electorales aliadas de Maduro declararon su reelección en una votación considerada ampliamente fraudulenta.

Maduro se encuentra ahora en prisión en la ciudad de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico —que él niega— después de que Estados Unidos lo capturara en una audaz redada militar el 3 de enero en Caracas.

Su exvicepresidenta Rodríguez se juramentó el 5 de enero como presidenta encargada y gobierna Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

(Editado en español por Javier Leira)