Trump y Netanyahu acuerdan que EEUU debe presionar a Irán para que reduzca las ventas de petróleo a China: Axios

14 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron en una reunión celebrada el miércoles en la Casa Blanca que Washington trabajaría para reducir las exportaciones de petróleo de Irán a China, según informó Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses informados sobre el asunto.

"Acordamos que ejerceremos toda nuestra influencia y máxima presión contra Irán, por ejemplo, en lo que respecta a las ventas de petróleo iraní a China", informó Axios el sábado, citando a un alto funcionario estadounidense.

China representa más del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán. Cualquier reducción en ese comercio significaría menores ingresos petroleros para Irán.

Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones nucleares a través de mediadores omaníes la semana pasada en un esfuerzo por reactivar la diplomacia, después de que Trump posicionara una flotilla naval en la región mientras el ejército estadounidense se prepara para la posibilidad de operaciones sostenidas durante semanas contra Irán. (Reporte de Lisa Baertlein en Los Ángeles; edición en Español de Manuel Farías)