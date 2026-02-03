Trump y Petro buscan recomponer relaciones EEUU-Colombia con reunión en Washington

*

Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca

*

Ambos líderes han mantenido desacuerdos y críticas durante meses

Por Bo Erickson, Luis Jaime Acosta y Gram Slattery

WASHINGTON/BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - Los ⁠presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de ⁠Colombia, Gustavo Petro, se reunieron el martes por primera vez en la Casa Blanca, en un encuentro visto ampliamente como una prueba de si podrían alcanzar una distensión duradera pese a ideologías enfrentadas y reputaciones de imprevisibilidad.

Petro abandonó la Casa ⁠Blanca poco después ‌de las ​13.00 hora local (1800 GMT), luego de pasar aproximadamente dos horas en la sede del ejecutivo estadounidense.

La reunión se celebró en privado, sin que ​la prensa entrara en la sala. Una imagen difundida por la Casa Blanca mostró a los líderes sentados juntos en el ‌Despacho Oval, en la que Trump tenía una expresión seria, aunque inescrutable. El vicepresidente J.D. ‌Vance también estuvo presente.

Un panfleto que sostenía uno de ​los asesores de Petro decía: "COLOMBIA: Aliado de Estados Unidos contra los narcoterroristas".

Trump ha tenido en los últimos meses una relación con altibajos con Petro, un antiguo guerrillero antiimperialista que fue elegido presidente de Colombia en 2022.

En octubre, Trump calificó a Petro de "líder del narcotráfico", aunque no presentó ninguna prueba, y en enero sugirió una acción militar contra su aliado de larga data, al que ha acusado de no controlar el tráfico de narcóticos.

Petro ha criticado duramente a Trump, denunciando que los ataques mortales contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas constituyen crímenes de guerra, mientras que calificó como un "secuestro" la operación del mes pasado que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro.

En enero, ⁠los dos líderes mantuvieron una conversación telefónica que ambos describieron como positiva, un avance inesperado que resultó en la invitación de Petro a Washington.

Trump declaró a la prensa el ​lunes que el tono de Petro cambió últimamente, insinuando que se volvió más complaciente después de la operación contra Maduro.

Aun así, si los dos mandatarios tienen algo en común: se comportan de manera impredecible, hablan elípticamente y cambian de opinión rápidamente.

COLOMBIA MUESTRA RESULTADOS

En la reunión del martes, los funcionarios colombianos ofrecieron una presentación detallada sobre sus principales logros antidrogas, incluyendo cifras sobre incautaciones de cocaína, según fuentes con conocimiento del asunto.

Si los dos líderes no logran un acercamiento más duradero, esto podría tener profundas implicaciones para la seguridad regional, advirtieron analistas.

Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca, ⁠la materia prima de la cocaína, y varias organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos tienen presencia en el país.

Pero también ha sido uno ​de los aliados más firmes de Washington en la región, trabajando estrechamente con administraciones sucesivas para suprimir los flujos de drogas hacia el norte.

Bajo el mandato de Petro, los cultivos de hoja de coca y producción de cocaína en Colombia aumentaron, provocando la ira de Trump, aunque las cifras exactas son objeto de controversia.

Bogotá sostiene que, si bien ‍el Gobierno abandonó la erradicación forzosa de hoja de coca, una política que puede perjudicar la subsistencia de campesinos, intensificó las incautaciones de cocaína.

Para los líderes extranjeros, las reuniones con Trump pueden ser tensas, y muchos han recurrido a la adulación para minimizar la tensión con el presidente y sus asesores.

Sin embargo, no quedó claro que Petro hubiera optado por esa vía. Colombia solicitó que la reunión fuera privada, según una fuente de su cancillería.

La semana pasada, Petro instó a los migrantes colombianos a ​regresar de Chile, Argentina y Estados Unidos para no ser tratados como "esclavos". También dijo que es mejor vivir en La Habana que en Miami, ciudad que describió como congestionada y apática.

Después de la reunión, Petro publicó en X una fotografía en la que se ven los dos mandatarios firmada por Trump en la que se lee. "Gustavo: Un gran honor, Amo ‍a Colombia". (Reporte de Bo Erickson y Gram Slattery en Washington, Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra en Bogota. Editado por Javier Leira)