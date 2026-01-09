Trump y Petro se reunirán en febrero en la Casa Blanca

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) -

Donald Trump se reunirá con el presidente colombiano en la Casa Blanca a principios del próximo mes, dijo el viernes el mandatario estadounidense después de que los dos líderes hablaron antes por teléfono tras las amenazas de Trump al país latinoamericano. "Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos, pero debe DETENERSE la entrada de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos", escribió Trump en una publicación en redes sociales, en la que añadió que la reunión con el presidente Gustavo Petro sería la primera semana de febrero. (Informes de Bhargav Acharya y Susan Heavey)