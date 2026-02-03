Trump y presidente de Colombia buscan recomponer relaciones en Washington

*

El presidente estadounidense Trump y el colombiano Gustavo Petro se reunirán el martes en la Casa Blanca

*

Ambos líderes han mantenido desacuerdos y críticas durante meses

*

Los dos mandatarios son difíciles de predecir

*

Analistas y asesores se preparan para una reunión que no será precisamente fácil

Por Bo Erickson, Luis Jaime ⁠Acosta, Gram Slattery y Nelson Bocanegra

WASHINGTON, 3 feb (Reuters) - Los presidentes de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán el martes por primera vez en la Casa Blanca, en una prueba para ver si los dos excéntricos líderes, con visiones del mundo diametralmente opuestas, pueden alcanzar una distensión duradera.

Trump, un magnate inmobiliario que anhela el dominio estadounidense sobre toda América Latina, ha tenido en los últimos meses una relación con ⁠altibajos con Petro, ‌un antiguo guerrillero antiimperialista que fue ​elegido presidente de Colombia en 2022.

En octubre, Trump calificó a Petro de "líder ilegal de las drogas" en una publicación en Truth Social, aunque no aportó pruebas, y en enero planteó una acción ​militar contra el principal aliado no miembro de la OTAN, al que ha acusado de no frenar el tráfico de narcóticos.

Por su parte, Petro ha sido muy crítico con Trump y ‌con la política exterior estadounidense en general. El mandatario colombiano sostiene que los mortíferos ataques de la administración Trump contra embarcaciones ‌procedentes de Sudamérica que presuntamente transportan drogas equivalen a crímenes de guerra.

También describió la operación del ​mes pasado contra el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro como un "secuestro". Más allá, ha dicho que Trump es "cómplice de genocidio" por sus acciones de apoyo a Israel en su guerra contra el grupo militante palestino Hamás.

En enero, los dos líderes mantuvieron una conversación telefónica que ambos describieron en términos positivos, un sorprendente descongelamiento que abrió el camino a la invitación de Petro a Washington.

En declaraciones a los periodistas el lunes, Trump dijo que el tono de Petro cambió últimamente, dando a entender que se volvió más complaciente tras la operación contra Maduro.

"Sin duda era crítico antes de eso, pero de alguna manera, tras la redada venezolana, se volvió muy amable", dijo Trump. "Vamos a tener una buena reunión".

Aun así, si hay algo que ambos tienen en común es que se comportan de forma impredecible, hablan de forma elíptica y cambian de opinión rápidamente.

"HAY MUCHO EN JUEGO"

Si los dos presidentes no logran alcanzar un acercamiento más duradero, es probable que esto tenga profundas implicaciones para la ⁠seguridad regional, según los analistas.

Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, y alberga varias organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.

Pero también ha sido uno de los aliados más fieles de Washington en la ​región, colaborando estrechamente con sucesivas administraciones para frenar el flujo de narcóticos hacia el norte.

Bajo el mandato de Petro, los cultivos de hoja de coca y producción de cocaína en Colombia aumentaron, provocando la ira de Trump, aunque las cifras exactas son objeto de controversia.

Bogotá sostiene que, si bien el Gobierno abandonó la erradicación forzosa de hoja de coca, una política que puede perjudicar la subsistencia de campesinos, intensificó las incautaciones de cocaína.

En la reunión del martes, los funcionarios colombianos tienen previsto realizar una presentación detallada sobre sus principales logros en la lucha contra el narcotráfico, incluidas las cifras de incautaciones de cocaína, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que la reunión podría transcurrir sin problemas si Petro se limita a discutir los esfuerzos antinarcóticos, evitando temas que suscitan profundos desacuerdos filosóficos.

"Obviamente, hay mucho en juego, y si (Petro) ⁠piensa de forma racional, tiene muchos incentivos para centrarse en la cuestión del narcotráfico", afirmó Freeman. "Pero todo lo que sabemos sobre la personalidad de ambos presidentes sugiere que eso no va a suceder".

PETRO "ÓPTIMISTA", SUS ASESORES NO ​TANTO

Para los líderes extranjeros, las reuniones con Trump pueden ser tensas.

El pasado mes de febrero, una reunión entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, terminó en una discusión a gritos, y las relaciones entre Washington y Kiev tardaron meses en recuperarse. Desde entonces, los líderes mundiales han utilizado esa reunión como ejemplo de lo que no se debe hacer, y muchos han recurrido a los halagos para minimizar la tensión con Trump y sus asesores.

Sin embargo, no está nada claro que Petro, que se ‍ha posicionado como una espina clavada para Washington durante casi toda su carrera, vaya a elegir esa vía.

La semana pasada, instó a los migrantes colombianos a regresar de Chile, Argentina y Estados Unidos para no ser tratados como "esclavos". También dijo que es mejor vivir en La Habana que en Miami, que describió como una ciudad congestionada por el tráfico y sin cultura.

Una fuente colombiana reconoció que la reunión podría ser "tensa" dadas las personalidades de los dos presidentes. El hecho de que Trump no hable español y Petro no hable inglés podría complicar el encuentro, dijo otro funcionario del Gobierno de Bogotá.

Colombia solicitó que la reunión se celebre en privado, dijo ese funcionario, pero Trump, famoso por su afán mediático, a menudo pide a los ​medios de comunicación que entren en el Despacho Oval en el último momento.

El mes pasado, permitió a los periodistas del New York Times asistir a su llamada telefónica privada con Petro.

El propio Petro se mostró optimista, aunque con su característico tono esotérico.

"Pienso que llenarnos de optimismo, los espero el martes cuando esté reunido con el presidente (Trump) en todas las plazas públicas a hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor, porque finalmente nos protege el amor y la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes ‍que representan la luz", declaró el mandatario a la cadena gubernamental RTVC antes de partir a Washington. (Reporte de Bo Erickson y Gram Slattery en Washington, Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra en Bogota.)