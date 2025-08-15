Trump y Putin abordarán la paz en Ucrania y el control de armas en la cumbre en Alaska

Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 15 ago (Reuters) - Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen este viernes en Alaska, con la esperanza del presidente de Estados Unidos de sellar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, pero Putin ha planteado un posible acuerdo nuclear que podría ayudar a ambos mandatarios a salvar las apariencias sin firmar una tregua en el conflicto bélico. La reunión de los presidentes de Rusia y EEUU en una base aérea de la era de la Guerra Fría en Alaska, en sus primeras conversaciones cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca, se produce en medio de los temores ucranianos y europeos de que Trump pueda sacrificar los intereses de Kiev.

Trump, que una vez dijo que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, dijo el jueves que el conflicto de tres años y medio había demostrado ser un hueso más duro de roer de lo que había pensado. Si sus conversaciones con Putin van bien, la organización de una posterior cumbre con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski -que no ha sido invitado a la reunión del viernes- sería incluso más importante que su encuentro con Putin.

Trump aspira a una tregua que refuerce sus credenciales como pacificador mundial merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo que ha dejado claro que es importante para él. Ucrania y sus aliados europeos se sintieron alentados por su conferencia telefónica del miércoles en la que, según dijeron, Trump aceptó que Ucrania debe participar en cualquier conversación sobre la cesión de territorio. Zelenski dijo que Trump también había apoyado la idea de garantías de seguridad en un acuerdo de posguerra, aunque el presidente estadounidense no las ha mencionado públicamente. La llamada del miércoles alivió sus temores de un acuerdo Trump-Putin que dejaría a Ucrania bajo presión para hacer concesiones territoriales y de otro tipo. Putin, cuya economía de guerra está mostrando signos de tensión, necesita que Trump ayude a Rusia a salir de su camisa de fuerza de sanciones occidentales cada vez más estrictas o, como mínimo, que no golpee a Moscú con más sanciones, algo con lo que Trump ha amenazado. El día antes de la cumbre, el líder del Kremlin ofreció la posibilidad de otra cuestión que sabe que Trump quiere: un nuevo acuerdo de control de armas nucleares que sustituya al último superviviente, que expira en febrero del año que viene. Trump dijo el jueves que creía que Putin llegaría a un acuerdo sobre Ucrania, pero se ha mostrado indeciso sobre las posibilidades de un avance. Putin, por su parte, elogió lo que calificó de "esfuerzos sinceros" de Estados Unidos para poner fin a la guerra. (Información de Andrew Osborn; reportaje adicional de Darya Korsunskaya en Moscú; edición de Kevin Liffey y Jon Boyle; editado en español por Patrycja Dobrowolska)