Trump y Putin hablan de guerra y paz, mientras EE.UU. sopesa suavizar las sanciones al petróleo ruso

Por Guy Faulconbridge, Vladimir Soldatkin y Jarrett Renshaw

MOSCÚ, 10 mar (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, hablaron el lunes de la guerra en Irán y las perspectivas de paz en Ucrania, pocas horas después de que el jefe del Kremlin advirtiera que una crisis energética global amenazaba la economía mundial.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó la mayor subida de los precios del petróleo desde la agitación que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022, ya que los productores del Golfo redujeron la producción tras el cierre del estrecho de Ormuz.

El Kremlin informó de que Trump llamó a Putin, la primera conversación telefónica entre ambos líderes este año, y que discutieron las ideas rusas para poner fin rápidamente al conflicto en Irán, la situación militar en Ucrania y el impacto de Venezuela en el mercado mundial del petróleo.

"Tuve una conversación muy buena con el presidente Putin", dijo Trump en una rueda de prensa en su club de golf de Florida, y añadió que Putin quería ayudar en lo relativo a Irán.

"Le dije: 'Podría ser más útil poniendo fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil'".

La llamada se produjo pocas horas después de que Putin afirmara que la guerra de EEUU e Israel contra Irán había desencadenado una crisis energética global, al tiempo que advertía de que la producción de petróleo que depende del transporte a través del estrecho de Ormuz podría detenerse pronto.

Putin dijo que Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y poseedor de las mayores reservas de gas natural, estaba dispuesta a volver a trabajar con los clientes europeos si estos deseaban retomar la cooperación a largo plazo.

SANCIONES DE EEUU

Ante la agitación de los mercados energéticos mundiales, el Gobierno de Trump está considerando reducir las sanciones petroleras a Rusia, con un posible anuncio el lunes, según tres fuentes cercanas a la planificación.

La medida tendría por objeto impulsar el suministro mundial de petróleo tras las enormes interrupciones en los envíos desde Oriente Medio debido a la expansión del conflicto, pero también podría complicar los esfuerzos de EEUU por privar a Rusia de los ingresos para su guerra en Ucrania.

Las conversaciones podrían abarcar un amplio alivio de las sanciones, así como opciones más específicas para que determinados países, como India, compren petróleo ruso sin temor a las sanciones estadounidenses, incluidos los aranceles, según informaron las fuentes a Reuters, bajo condición de anonimato.

La semana pasada, EEUU permitió a India comprar temporalmente crudo ruso que ya se encontraba en buques cisterna en el mar, para ayudarle a hacer frente a los recortes en el suministro de Oriente Medio.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que la conversación con Trump fue "muy sustancial" y "probablemente tendrá importancia práctica para el futuro trabajo entre los dos países".

Ushakov dijo que Trump creía que a EEUU le interesaba "el rápido fin del conflicto en Ucrania con un alto el fuego y un acuerdo a largo plazo".

El avance del ejército ruso en Ucrania debería impulsar a Kiev a buscar un fin negociado al conflicto, añadió.

