Trump y Putin se reunirán la próxima semana en Alaska para discutir acuerdo de paz en Ucrania

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 8 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania el 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo el anuncio en las redes sociales después de afirmar que las partes, incluido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estaban cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que podría resolver el conflicto.

En declaraciones a periodistas el viernes en la Casa Blanca, Trump sugirió que el acuerdo implicaría algún tipo de concesión de territorios.

"Habrá algún intercambio de territorios en beneficio de ambos", afirmó.

En su discurso vespertino a la nación, Zelenski afirmó que era posible lograr un alto el fuego siempre que se ejerciera la presión adecuada sobre Rusia. Dijo que había mantenido más de una docena de conversaciones con líderes de diferentes países y que su equipo estaba en contacto permanente con Estados Unidos.

Putin reclama cuatro regiones ucranianas -Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón-, así como la península de Crimea, en el mar Negro, que anexionó en 2014. Sus fuerzas no controlan por completo el territorio de las cuatro regiones.

Ucrania ha manifestado con anterioridad su disposición a ser flexible en la búsqueda de un fin a una guerra que ha devastado sus pueblos y ciudades y ha causado la muerte de un gran número de sus soldados y ciudadanos.

No obstante, aceptar la pérdida de cerca de una quinta parte de su territorio sería doloroso y políticamente difícil para Zelenski y su gobierno.

Estados Unidos y Rusia pretenden alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania que consolidaría la ocupación por parte de Moscú de los territorios conquistados durante su invasión militar, había informado Bloomberg News más temprano en la jornada.

Tyson Barker, exrepresentante especial adjunto del Departamento de Estado para la recuperación económica de Ucrania, afirmó que la propuesta, tal y como la describe Bloomberg, sería rechazada de inmediato por los ucranianos.

"Lo mejor que pueden hacer los ucranianos es mantenerse firmes en sus objeciones y en sus condiciones para alcanzar un acuerdo negociado, al tiempo que demuestran su gratitud por el apoyo estadounidense", afirmó Barker, investigador principal del Atlantic Council.

Según Bloomberg, en virtud del supuesto acuerdo, Rusia detendría su ofensiva en las regiones de Jersón y Zaporiyia a lo largo de las actuales líneas de batalla.

Reuters no pudo verificar los detalles incluidos en el reporte de Bloomberg.

La última vez que Alaska acogió una reunión diplomática de alto nivel fue en marzo de 2021, cuando funcionarios de alto rango del Gobierno del expresidente Joe Biden se reunieron con representantes chinos en Anchorage.

(Reporte de Dheeraj Kumar en Bengaluru y Andrea Shalal en Washington; reporte adicional de la oficina en Moscú; escrito por Gareth Jones y Jonathan Allen; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)