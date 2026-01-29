Trump y Schumer avanzan hacia un acuerdo para evitar el cierre de la Administración, según el NYT

28 ene (Reuters) -

El presidente estadounidense Donald Trump y el senador demócrata Chuck Schumer

el miércoles por la noche para negociar, lo que podría evitar un cierre de la Administración, según informó el miércoles el New York Times, citando a fuentes cercanas al asunto

Según el plan, el Senado elaboraría una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a partir de un paquete de seis proyectos de ley de medidas de gasto necesarias para financiar el ejército, los programas de salud y otras agencias federales durante el resto del año fiscal, según el Times

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. La Casa Blanca y un portavoz de Schumer no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters

El Senado aprobaría los proyectos de ley antes de la fecha límite del viernes a medianoche y el Congreso también consideraría una prórroga a corto plazo de las operaciones de seguridad nacional para evitar interrupciones en los servicios de la Agencia de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, añadió el New York Times

La noticia se conoce después de que los demócratas del Senado pidieran nuevas restricciones a los agentes de inmigración a primera hora del día, allanando el camino para un cierre parcial de la Administración de Estados Unidos este fin de semana

Los demócratas han dicho que no aceptarán prorrogar la financiación del DHS hasta septiembre sin nuevas restricciones a la política de inmigración de Trump

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido objeto de críticas generalizadas después de que el sábado pasado mataran a un segundo ciudadano estadounidense en Mineápolis durante una operación de control de inmigración

Según esta información del New York Times, el proyecto de ley provisional daría tiempo para negociar un nuevo proyecto de ley de gastos de seguridad nacional que incluiría nuevas restricciones a las tácticas de los agentes de control de inmigración

El líder de la minoría, Schumer, dijo ese mismo día que los agentes del DHS, incluidos los del ICE, deben dejar de cubrirse la cara, utilizar cámaras corporales y seguir las mismas normas de uso de la fuerza que la policía local. (Información de Ananya Palyekar en Bangalore; edición de Christian Schmollinger, Christopher Cushing y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)