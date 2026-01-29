Trump y senadores demócratas buscan acuerdo para evitar cierre del Gobierno EEUU

Por Richard Cowan y Susan Heavey

29 ene (Reuters) -

Los senadores demócratas y el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, están manteniendo conversaciones que podrían imponer nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración y evitar un cierre parcial de la administración, según una fuente conocedora de los contactos.

Aunque no se ha llegado a ningún acuerdo, "las conversaciones avanzan en la dirección de los demócratas", afirmó la fuente, que habló a cambio de mantener su anonimato. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Indignados por la muerte a tiros de un segundo ciudadano estadounidense por parte de agentes de inmigración en Mineápolis el pasado fin de semana, los senadores demócratas están exigiendo nuevas restricciones a las medidas de control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Han amenazado con bloquear la legislación de financiación del DHS y de otras agencias federales, lo que podría provocar un cierre parcial cuando la financiación expire a medianoche del viernes.

Los demócratas están presionando para separar la financiación del DHS del paquete de gastos más amplio, lo que permitiría al Senado garantizar que no se interrumpa la financiación del Pentágono, los programas de salud y otras operaciones gubernamentales.

Los demócratas también buscan una prórroga temporal del gasto para el DHS con el fin de ganar tiempo para las negociaciones. Se espera que el Senado celebre una votación preliminar sobre el paquete de gastos más amplio más tarde en el día.

La muerte, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis este mes, provocó una indignación generalizada y llevó al Gobierno a reorganizar el personal que supervisa la aplicación de las leyes de inmigración en la región.

El miércoles se ordenó a los agentes de inmigración de Minnesota que eviten interactuar con "agitadores", según las directrices internas a las que ha tenido acceso Reuters.

