El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su asistente personal, Walt Nauta, se han declarado este jueves no culpables de distintos cargos en el marco de la investigación por los documentos clasificados que se encontraron en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, en Florida.

Trump, acusado inicialmente por 37 cargos de los que se declaró no culpable en junio, ha presentado su declaración a través de sus abogados y no ha acudido a la audiencia. En concreto, se ha declarado no culpable este jueves de tres cargos adicionales.

Nauta también fue acusado de seis cargos en un primer momento, entre los que se encuentran conspirar para obstruir la justicia, realizar declaraciones falsas y ocultar, destruir o corromper documentos. Más tarde, la Justicia estadounidense incluyó otros dos cargos adicionales, de los que se ha declarado no culpable, ha recogido el diario 'The Washington Post'.

Nauta, quien ya se desestimó a principios de julio los primeros cargos que se le imputaron, ha sido uno de los asesores leales del expresidente Trump y ha continuado trabajando con él pese a que un juez ordenó que no podían comunicarse sobre el caso.

Por otro lado, Carlos de Oliveira, el administrador de propiedades de Mar-a-Lago, la mansión de Trump, ha acudido a los tribunales junto a Nauta, si bien su audiencia ha sido reprogramada para el próximo martes al no contar con un representante legal en Florida.

De Oliveira, responsable del complejo de lujo en el que se encontraron cerca de 100 documentos clasificados, se enfrenta a cuatro cargos por alterar, destruir u ocultar documentos, así como por realizar declaraciones falsas durante una entrevista voluntaria con investigadores federales.

Trump almacen√≥ cajas en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque tambi√©n se llegaron a encontrar en el ba√Īo y en la ducha. El magnate habr√≠a llegado a ordenar a su asistente que moviera los papeles de un lado a otro para que su equipo de abogados no los viera e incluso lleg√≥ a sugerir que los destruyera.

El expresidente, que se declar√≥ no culpable ante un tribunal de Miami de 37 cargos por el caso, tambi√©n lleg√≥ a ense√Īar p√°ginas marcadas como clasificadas en hasta dos ocasiones a varias personas, seg√ļn la investigaci√≥n que lidera el fiscal especial Jack Smith.