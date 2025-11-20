Trump y Vance no están invitados al funeral de Dick Cheney en Washington

WASHINGTON, 20 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, no fueron invitados al servicio fúnebre del jueves por el exvicepresidente Dick Cheney, según un funcionario de la Casa Blanca.

Expresidentes estadounidenses, legisladores y otros dignatarios se reunieron en la Catedral Nacional de Washington para recordar al poderoso y divisivo exvicepresidente, quien fue un opositor declarado de Trump.

Entre los invitados se encontraban los expresidentes Joe Biden y George W. Bush, así como los exvicepresidentes Kamala Harris y Mike Pence.

Cheney, excongresista por Wyoming, exsecretario de Defensa y uno de los impulsores de la invasión estadounidense de Irak como vicepresidente en 2003, falleció a los 84 años el 3 de noviembre.

Cheney criticó las falsas pretensiones de victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 y el ataque de sus partidarios al Capitolio del 6 de enero de 2021. Apoyó a la oponente de Trump, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones de 2024.

"En los 248 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que sea una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump", dijo Cheney.

Trump no ha expresado sus condolencias a la familia de Cheney. La Casa Blanca había dicho antes que estaban "al tanto" del fallecimiento de Cheney. Las banderas en la Casa Blanca han ondeado a media asta.

"Mis condolencias van para Dick Cheney y su familia", dijo Vance en un evento de Breitbart News el jueves. "Obviamente, hubo algunos desacuerdos políticos".

(Reporte de Trevor Hunnicutt; Editado en Español por Javier López de Lérida)