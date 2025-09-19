Trump y Xi buscan un acuerdo para TikTok que desencalle la relación entre los EEUU y China

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) -

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping buscarán un acuerdo el viernes para ayudar a mantener la aplicación de vídeos cortos TikTok en Estados Unidos y aliviar las tensiones entre dos superpotencias enfrentadas por el comercio.

El acuerdo encabeza la agenda, junto con el comercio, de la primera llamada conocida de los líderes en tres meses, prevista para el viernes por la mañana, según altos cargos estadounidenses.

China no ha confirmado planes para la llamada.

El esfuerzo de Trump y Xi por estabilizar las relaciones se produce en un momento en el que ambos Gobiernos han estado discutiendo una posible reunión en persona entre Xi y Trump durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Corea del Sur del 30 de octubre al 1 de noviembre, según ha informado Reuters.

El visto bueno de Pekín es uno de los obstáculos que Trump necesitaba superar para mantener abierto TikTok. El Congreso había ordenado el cierre de la aplicación para los usuarios estadounidenses en enero de 2025 si su propietario chino ByteDance no vendía sus activos en Estados Unidos.

Trump se ha negado a aplicar la ley mientras su Gobierno busca un nuevo propietario, pero también porque le preocupa que una prohibición de la aplicación enfurezca a la enorme base de usuarios de TikTok y perturbe las comunicaciones políticas.

"Me gusta TikTok; ayudó a que me eligieran", dijo Trump durante una rueda de prensa el jueves. "TikTok tiene un valor tremendo. Estados Unidos tiene ese valor en su mano porque somos los que tenemos que aprobarlo".

Sigue habiendo preguntas clave sobre el acuerdo. No está clara la estructura precisa de propiedad de la empresa, cuánto control retendrá China o si el Congreso lo aprobará.

El acuerdo transferiría los activos estadounidenses de TikTok de ByteDance a propietarios estadounidenses, según ha informado Reuters. Fuentes cercanas al acuerdo dijeron que TikTok seguiría utilizando el algoritmo de ByteDance.

Este acuerdo preocupa a los parlamentarios que temen que Pekín pueda espiar a los estadounidenses o llevar a cabo operaciones de influencia a través de la aplicación. China ha dicho que no hay pruebas de que la aplicación suponga una amenaza para la seguridad nacional.

RELACIONES FRÍAS

Trump ha presentado su política exterior como una política de búsqueda de la paz y de acuerdos. La relación entre las dos mayores economías del mundo sigue siendo fría.

"Estamos bastante cerca de un acuerdo", dijo Trump el jueves, en una aparente referencia a las conversaciones comerciales más amplias.

Puede que hagamos una prórroga con China, pero es una prórroga basada en los mismos términos que tenemos ahora mismo, que son términos bastante buenos.

Otros asuntos clave son la competencia entre ambas partes en semiconductores y otras tecnologías avanzadas. Estados Unidos quiere más compras chinas de soja cosechada en Estados Unidos y aviones Boeing.

También exige que China tome medidas enérgicas contra la exportación de sustancias químicas relacionadas con el fentanilo, una de las principales causas de muerte por sobredosis en Estados Unidos. Pekín ha acusado a Washington de distorsionar la cuestión.

Datos recientes apuntan a una ralentización de las economías tanto en China como en Estados Unidos.

Desde que retomó el poder en enero, Trump subió bruscamente los aranceles de forma generalizada y señaló a la economía china, orientada a la exportación, con tasas especialmente punitivas. Esto llevó a China a responder del mismo modo. Las tasas arancelarias a ambos lados del Pacífico subieron a porcentajes de tres dígitos en abril.

Desde mayo, una serie de acuerdos limitados pausaron la guerra arancelaria entre ambos países.

(Información de Trevor Hunnicutt; Información adicional de David Brunnstrom; edición de Alistair Bell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)