Trump y Xi se reunirán con expectativas reducidas en materia comercial

Por Laurie Chen y Michael Martina

PEKÍN/WASHINGTON, 9 mar (Reuters) -

Es poco probable que la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping que se celebrará este mes dé lugar a un restablecimiento, aunque sea limitado, de las relaciones comerciales y de inversión, según han afirmado cinco personas informadas sobre los preparativos.

En este momento, los líderes empresariales estadounidenses no han conseguido la delegación de directores ejecutivos que algunos habían solicitado. Por otro lado, no hay indicios de que Pekín vaya a conseguir las protecciones de inversión que ha solicitado en nombre de las empresas chinas.

Washington y Pekín buscan mantener la estabilidad que ha caracterizado las relaciones entre las dos mayores economías del mundo desde finales del año pasado, tras un período difícil marcado por los aranceles de Trump y el control de China sobre las exportaciones de tierras raras.

Sin embargo, algunas empresas estadounidenses también tenían la esperanza de que la visita de Trump fuera más allá de dar luz verde a los acuerdos sobre las compras chinas de soja y aviones Boeing, que ya se están considerando.

"UNA VISITA DE ESTADO CADA VEZ MÁS REDUCIDA"

La cumbre, la primera reunión entre Trump y Xi desde que acordaron la tregua comercial en octubre, se ha visto ensombrecida por la frustración china ante la planificación de última hora del Gobierno de Trump para un evento que normalmente requiere meses de minuciosos preparativos, según informaron a Reuters tres fuentes cercanas a los preparativos.

Entre las incertidumbres, además de la autorización para las inversiones chinas, se encuentra la espinosa cuestión de los aranceles de Trump y si le acompañará una delegación empresarial de alto nivel como la que los líderes de Canadá, Reino Unido y Alemania llevaron recientemente a China en sus visitas de Estado.

"Parece una visita de Estado cada vez más reducida. Las expectativas sobre lo que se conseguirá con este viaje parecen disminuir a diario", dijo Ryan Hass, director del John L. Thornton China Center de la Brookings Institution.

La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, la Oficina del Representante Comercial de EEUU y los Ministerios de Comercio y Asuntos Exteriores de China no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las perspectivas de la cumbre.

Trump visitará China del 31 de marzo al 2 de abril, según informó el mes pasado un alto cargo estadounidense a Reuters. China no ha confirmado el viaje, pero su máximo diplomático dijo el domingo que la agenda para el intercambio estaba "sobre la mesa".

"Lo que se necesita es que ambas partes se preparen exhaustivamente para crear un entorno propicio para gestionar las diferencias existentes", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una rueda de prensa al margen de la reunión anual del Parlamento en Pekín.

Washington solo ha comenzado recientemente las reuniones de planificación interinstitucionales de trabajo para el viaje, lo que deja poco tiempo para una visita de Estado que Pekín espera que esté muy coreografiada, según dos fuentes.

Los responsables estadounidenses consideran que la visita es una de las cuatro posibles cumbres entre Trump y Xi este año. Una reunión en París esta semana entre Bessent y el vice primer ministro chino He Lifeng se centrará en los posibles resultados de la reunión de Pekín, según una persona con conocimiento de los preparativos en curso.

El embajador de Trump en Pekín, David Perdue, está presionando para que se forme una delegación de directores ejecutivos, y los representantes estadounidenses en China han establecido contactos preliminares con empresas, según dos fuentes.

Sin embargo, la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), que ha estado impulsando la agenda de la cumbre de Washington con el Tesoro, se ha mostrado reacia a llevar a directores ejecutivos, según tres fuentes, para mantener el enfoque en el "comercio gestionado".

(Información de Laurie Chen en Pekín y Michael Martina en Washington; edición de Kevin Krolicki y William Mallard; edición en español de María Bayarri Cárdenas)