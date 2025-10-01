Trump y Xi se reunirán en cuatro semanas, hablarán sobre soja

(Agrega detalles)

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la soja será uno de los principales asuntos de discusión cuando se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de cuatro semanas.

"Los agricultores de soja de nuestro país están siendo perjudicados porque China, solo por razones de 'negociación', no está comprando", escribió Trump en Truth Social.

Los importadores chinos aún no han comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño debido a la guerra comercial entre Washington y Pekín, lo que ha costado a los agricultores de Estados Unidos miles de millones de dólares en pérdidas de ventas.

El otoño boreal suele ser la temporada principal de comercialización de la soja estadounidense, ya que los agricultores traen cosechas frescas de sus campos y los compradores globales esperan a que Brasil, el principal proveedor, recoja su próxima cosecha.

China, el principal importador de soja del mundo, ha recurrido a Sudamérica en busca de suministros mientras evita las cosechas estadounidenses, lo que presiona los futuros de la soja en la Bolsa de Comercio de Chicago.

El mes pasado, Trump dijo que él y Xi avanzaron en un acuerdo de TikTok durante una conversación telefónica y que la próxima vez se reunirían cara a cara en Corea del Sur para discutir comercio, drogas ilícitas y la guerra de Rusia en Ucrania. (Reporte de Bhargav Acharya, Jasper Ward y Tom Polansek; edición en español de Javier López de Lérida)