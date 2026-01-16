Trump, "ya se formó el Consejo de Paz para Gaza"

"Es un gran honor para mí anunciar la formación del Consejo de Paz. Los miembros del Consejo se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con seguridad que este es el Consejo más grande y prestigioso que se haya reunido jamás en ningún momento y lugar", escribió Trump en su red social Truth.

Las invitaciones para participar en el Consejo de Paz de Gaza se enviaron hace dos días, y Trump seleccionó personalmente a sus miembros. El magnate podría anunciar los nombres en el Foro Económico de Davos la próxima semana.

Se espera que el consejo de 12 miembros, cuya formación forma parte de la segunda fase del plan desarrollado por el presidente estadounidense, incluya a líderes europeos clave, entre ellos la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Según el Wall Street Journal, Nickolay Mladenov, exenviado de la ONU para la paz en Oriente Medio y excanciller de Bulgaria, actuará de enlace entre el Consejo y el comité técnico de 15 palestinos encargado de gestionar la actualidad en Gaza.

Y según el Financial Times, Estados Unidos también desea la creación de un comité ejecutivo del "consejo", que incluya a Steve Witkoff y Jared Kushner. (ANSA).