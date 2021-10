TrusTrace cierra una inversión de serie A de 6 millones de dólares para crear cadenas de suministro más sostenibles y transparentes para las marcas mundiales

Estocolmo--(business wire)--oct. 14, 2021--

TrusTrace, una empresa de software con sede en Estocolmo que cuenta con una plataforma líder en el mercado para la transparencia de la cadena de suministro y la trazabilidad de los productos en los sectores de la moda, la alimentación y el comercio minorista, ha anunciado hoy una inversión de crecimiento de 6 millones de dólares encabezada por Industrifonden y Fairpoint Capital, junto con los inversores anteriores BackingMinds y con el apoyo de Fashion for Good.

El nuevo capital se utilizará para acelerar aún más la expansión global, ampliar el desarrollo de productos y reforzar el equipo para seguir llevando la transparencia de la cadena de suministro a las marcas que quieren saber lo que venden y a los consumidores que se preocupan por lo que compran.

Fundada en 2016, TrusTrace es un proveedor de SaaS que empodera a las marcas de moda, alimentación y comercio minorista para que comprendan plenamente y se responsabilicen del impacto social y medioambiental de sus cadenas de suministro. La empresa cuenta actualmente con una cartera de más de 40 clientes, entre los que se encuentran conocidas marcas y líderes en sostenibilidad como Fjällräven, Filippa K, Zalando, Decathlon y Coop.

"TrusTrace facilita la trazabilidad a nivel de producto y la transparencia de la cadena de suministro para impulsar decisiones de abastecimiento mejores, más conscientes de la sostenibilidad y socialmente responsables", ha destacado Shameek Ghosh, CEO y cofundador de TrusTrace y veterano de la industria global de software de empresas como HCL. "Con esta última ronda de financiación, seguiremos aprovechando la tecnología de vanguardia y las mejores mentes del sector para lograr un cambio positivo y reparador para las personas y el planeta", ha añadido.

La creciente presión de las normativas internacionales, el escrutinio de los inversores y la demanda de los consumidores están acelerando la necesidad de soluciones de tecnología verde y sostenibilidad y se espera que el mercado alcance los 58.000 millones de dólares en 2027.

En respuesta a esta creciente demanda, TrusTrace se encuentra en una posición única para convertirse en la plataforma operativa clave para las empresas que pretenden resolver los principales retos de sostenibilidad en las cadenas de suministro, en concreto la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, el apoyo a las reclamaciones de productos, el cálculo de la huella y la capacidad de compartir con confianza y facilidad los datos sobre el origen y el impacto de los productos con los consumidores concienciados con el medio ambiente.

La plataforma TrusTrace se basa en IA, blockchain y BOTS. Gracias a su arquitectura abierta, la plataforma se integra perfectamente con los sistemas de los minoristas, los fabricantes y los proveedores, así como con los de terceros, como las agencias de certificación, los conjuntos de datos del ciclo de vida y otros proveedores de soluciones de sostenibilidad. Con más de 8.000 proveedores, 250.000 productos y más de 12.000 millones de dólares en bienes rastreados en la plataforma, TrusTrace es una plataforma crítica para las empresas que ven la sostenibilidad no sólo como una moda pasajera, sino como algo fundamental en su ADN.

Rebecka Löthman Rydå, directora de inversiones de Industrifonden, ha manifestado: "Como inversores, buscamos las empresas más transformadoras en las que invertir; aquellas que tienen el poder de tener un impacto significativo en la sociedad. La trazabilidad y la transparencia de la cadena de suministro son fundamentales para que los minoristas sean sostenibles. Por eso estamos muy contentos de asociarnos con TrusTrace, la mejor plataforma del mercado. Con la misión de aumentar la sostenibilidad, TrusTrace puede tener un impacto real y positivo a través de su tecnología y, por lo tanto, estamos orgullosos de apoyar su viaje para convertirse en el primer unicornio de impacto".

Hadar Cars, director de inversiones de Fairpoint Capital, ha señalado: "Nos ha impresionado realmente el impacto de TrusTrace en el mercado de la transparencia de la cadena de suministro, que está creciendo rápidamente. Tanto los consumidores como las empresas y los organismos reguladores exigen soluciones para las prácticas sostenibles, que han pasado de ser algo "agradable" a algo "imprescindible" para las empresas líderes. Con una fuerte tracción de los clientes, una solución a escala empresarial y un equipo de primera clase, estamos seguros de que TrusTrace será un líder de su categoría en el mercado".

Y Shameek Ghosh, CEO de TrusTrace, ha concluido: "Industrifonden y Fairpoint Capital son los socios perfectos para acelerar nuestro crecimiento e impulsar la expansión global de nuestra plataforma sostenible. También estamos encantados de seguir colaborando con Backing Minds, que fueron nuestros primeros inversores, y Fashion for Good. Junto con nuestros socios, podemos seguir ayudando a las marcas a descubrir proveedores y a trazar la cadena de suministro completa, desde el origen hasta el producto final."

TrusTrace ha recibido una importante atención internacional y ha participado o está participando en varios programas internacionales de aceleración, en particular LVMH (FR), Retail Plug & Play (FR), Fashion for Good (NL), Bloomer (SE), así como en los programas Tillvaxtverkets Access Germany y Access US. La empresa también ha recibido numerosos premios en el ámbito de la sostenibilidad, como el Premio Nordea al Impacto Social (2019), el premio Loomish (2020) y, más recientemente, la etiqueta Solar Impulse (2021), que solo se concede a las empresas que se adhieren a los más altos estándares de sostenibilidad y economía circular.

Acerca de TrusTrace

Fundada en 2016, TrusTrace ofrece una plataforma líder en el mercado para la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro dentro de la moda y el comercio minorista, que se ha convertido rápidamente en la base de algunos de los programas de sostenibilidad más ambiciosos del mundo. Tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y oficinas en la India y Francia. Visite www.trustrace.com para obtener más información.

Acerca de Fairpoint Capital

Fairpoint Capital es un fondo sueco de inversión en tecnología B2B. Nuestro objetivo de inversión son las tecnologías y los modelos de negocio únicos que son altamente escalables. Buscamos empresas en fases tempranas de crecimiento con productos que se dirijan a mercados globales con fuertes motores de crecimiento. Las inversiones se centran en la región nórdica. www.fairpoint.se

Acerca de Industrifonden

Industrifonden es un inversor de capital riesgo nórdico con sede en Estocolmo. Industrifonden invierte en tecnologías innovadoras y en la innovación basada en la ciencia: la industria del mañana. Nuestra cartera incluye empresas como Funnel, Oatly y Nextory. Para más información, visite www.industrifonden.com

Acerca de Backing Minds

BackingMinds es una empresa europea de capital riesgo fundada en 2016 por las emprendedoras Susanne Najafi y Sara Wimmercranz. El dúo inversor invierte en los puntos ciegos del capital riesgo y hasta ahora tiene 11 empresas tecnológicas en cartera. Su primer fondo tiene una rentabilidad en papel del 500 %.

www.backingminds.com

Acerca de Fashion for Good

Fashion for Good es una plataforma global de innovación con sede en Ámsterdam y un programa satélite en Asia. Sus programas ofrecen a las empresas emergentes prometedoras la experiencia y el acceso a la financiación que necesitan para crecer, al tiempo que impulsan pilotos y la implementación de la cadena de suministro con organizaciones asociadas a través de su programa de escalado y proyectos fundacionales. The Good Fashion Fund apoya a los fabricantes con acceso a la financiación para que cambien a escala hacia procesos de producción más sostenibles. La organización también tiene un museo orientado al consumidor en Ámsterdam. www.fashionforgood.com

