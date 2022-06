Tsitsipas se mete en semifinales del torneo de Mallorca

El griego Stefanos Tsitsipas, número seis del mundo, se clasificó este jueves para semifinales del torneo de Mallorca al imponerse al estadounidense Marcos Giron 7-6 (7/5), 4-6, 6-3.

Tsitsipas, que prosigue en las pistas de hierba del Mallorca Country Club de Santa Ponça su preparación para Wimbledon, sufrió para imponerse el estadounidense.

Tras llevarse la primera manga en el tie-break, Giron reaccionó en el segundo set y aguantó en el tercero hasta que el griego le rompió el servicio para ponerse 5-3 y llevarse el set y el partido con su saque.

"He tenido mucho trabajo hoy. No ha sido fácil y me ha exigido un gran esfuerzo físico", reconoció Tsitsipas tras el partido.

El tenista griego, segundo cabeza de serie, se medirá en semifinales al francés Benjamin Bonzi, de 26 años, que se impuso este jueves al alemán Daniel Altmaier 6-3, 6-4.

Los otros dos semifinalistas saldrán de los duelos que enfrentan al ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, al español Roberto Bautista y al holandés Tallon Griekspoor con el suizo, llegado de la ronda clasificatoria, Antoine Bellier.

- Resultados de la quinta jornada del torneo de tenis de Mallorca:

- Individual masculino - cuartos de final:

Benjamin Bonzi (FRA) derrotó a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) a Marcos Giron (USA) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

