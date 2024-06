Tsitsipas supera el obstáculo de Arnaldi y accede a cuartos de Roland Garros

El griego Stefanos Tsitsipas, número 9 del mundo, se repuso luego de empezar por detrás en el marcador y remontó el domingo contra el italiano Matteo Arnaldi (N.35) por 3-6, 7-6 (7/4), 6-2, 6-2 para clasificar a cuartos de final de Roland Garros.

"Ha hecho falta que me pusiera las pilas", dijo Tsitsipas en francés ante el público de la pista Suzanne Lenglen.

"Mis golpes tenían calidad, pero él no bajaba los brazos. Me ha empujado al límite y puedo decir que es uno de los adverarios más duros a los que me he enfrentado esta temporada en tierra batida", continuó.

Arnaldi, que eliminó al ruso Andrey Rublev (N.6) en tercera ronda, desperdició hasta cuatro bolas de set en la segunda manga, una ventaja que podría haber dejado el partido sentenciado.

Sin embargo el griego, finalista en 2021 contra Novak Djokovic, se repuso y alcanzó los cuartos de final por cuarta vez en su carrera.

Dam/mcd

AFP