Tsitsipas, Swiatek, Gauff y Sinner avanzan en el Abierto de Francia; Rublev eliminado

PARÍS (AP) — Stefanos Tsitsipas estaba en modo reflexivo tras superar 6-3, 6-3, 6-1 a Zhang Zhizhen para alcanzar la cuarta ronda del Abierto de Francia el viernes.

El finalista 2021 indicó que el tenis es una pieza fundamental que moldea sus pensamientos.

“Siento que sin el tenis mi vida sería completamente distinta con respecto a cómo me reto a mí mismo y establezco metas personales”, indicó Tsitipas. “El tenis me ayuda a cumplir esos sueños y cumplir mis deseos más profundos como ser humano”.

El noveno sembrado, que ganó el Masters de Montecarlo en abril, siete que está en un buen lugar.

Ahora se verá ante el italiano Matteo Arnaldi.

“Lo he seguido por los últimos seis meses”, advirtió Tsitsipas. “Da una buena pelea”.

Arnaldi avanzó al eliminar al sexto sembrado Andrey Rublev 7-6 (6), 6-2, 6-4.

Rublev llegó como contendiente tras ganar este mes el Abierto de Madrid, pero evidenció su frustración por su falta de precisión durante el partido en el que cometió 37 errores no forzados y cuatro faltas dobles. Tras enviar un derechazo a la red en el tercer set, golpeó su raqueta con su rodilla cuatro veces.

“Estoy completamente decepcionado conmigo mismo, con la forma en la que me comporté, la forma en la que actué y no recuerdo jamás haberme comportado así de mal en un Grand Slam”, indicó. “Fue la primera vez que me comporté así de mal”.

Arnaldi no estuvo de acuerdo.

“Todos lo conocen. Hace esas cosas casi todos los partidos. Personalmente no presto mucha atención”, indicó Arnaldi. “Pero definitivamente me da un poco de confianza, pero que significa que le di problemas y lo que hice funcionó. Me puede dar un alza y darme un poco de energía en los siguientes puntos”.

El número dos Jannik Sinner avanzó al dejar fuera a Pavel Kotov 6-4, 6-4, 6-4.

En las mujeres, la número uno del mundo Iga Swiatek avanzó a la cuarta ronda al superar 6-4, 6-2 a Marie Bouzkova. La tres veces campeona del Abierto de Francia ganó cuatro puntos de partido y celebró su victoria en Roland Garros el día de su 23mo cumpleaños.

La exjugadora francesa Fabrice Santoro la entrevistó tras el partido y le pidió a la afición en la cancha Philippe Chatrier que se unieran para cantarle “Feliz Cumpleaños”, pero apenada, Swiatek puso su cabeza en sus manos y luego levantó la cara con una amplia sonrisa.

Este duelo no fue tan emocionante como el que tuvo en la segunda ronda con Naomi Osaka, cuando Swiatek salvó un punto de partido y se llevó los últimos cinco games.

Pero Bouzkova se sostuvo. Salvó un punto de partido con un derechazo y Swiatek pegó su derechazo demasiado abierto en otro. Con un nítido derechazo a la línea, la polaca selló la victoria en su cuarto intento.

Coco Gauff avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Francia al vencer 6-2, 6-4 el viernes a la semifinalista del Abierto de Australia Dayana Yastremska. Pero su compatriota Sofia Kenin perdió 6-2, 7-5 ante la danesa Clara Touson, quien ahora se verá ante la dos veces finalista de Wimbledon Ons Jabeur. La tunesina que es la octava sembrada venció a la canadiense Leylah Fernandez (31).

La campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova venció a la francesa Chloé Paquet 6-1, 6-3. La quinta sembrada se verá ante Olga Danilovic, 125ma del mundo.

Danilovic, quien viene de la ronda de clasificación, venció 0-6, 7-5, 7-6 (8) a Donna Vekic y disputará la cuarta ronda por primera vez en un torneo de Grand Slam.

Por cuarto día consecutivo se retrasaron los partidos en las canchas en exterior por la lluvia.

