Tsitsipas vuelve a jugar con fuego, pero ya está en 3ª ronda de Roland Garros

No tuvo que remontar dos sets en contra como en su debut, pero el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), finalista de la última edición, necesitó cuatro sets y más de cuatro horas de partido para ganarle a un jugador desconocido, el checo Zdenek Kolar (N.134), este jueves en París.

Tras el susto que pasó en su debut, cuando tuvo que remontar dos sets en contra ante el italiano Lorenzo Musetti (N.66), Tsitsipas tuvo que sudar para ganar a Kolar, que a sus 26 años nunca había disputado un Grand Slam, por un marcador de 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (3-7) y 7-6 (9-7).

"Me ha vuelto loco", admitió tras el partido Tsitsipas. "Ha sido frustrante, porque ha corrido detrás de cada pelota. No me lo ha puesto nada fácil", añadió.

En tercera ronda, el griego se medirá al sueco Mikael Ymer (N.95), que dio la sorpresa al vencer al británico Daniel Evans (N.32).

Mcd/iga/dr