TSJC mantiene abierta la causa por posible homicidio de Andic pero no la dirige contra nadie
LA NACION
BARCELONA, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) confirma que mantiene abierta una causa por posible homicidio del fundador de Mango, Isak Andic, pero indica que no se ha imputado judicialmente a ninguna persona en concreto, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.
Así, confirma que la policía catalana trabaja en este nuevo escenario, después de que la hipótesis inicial de la muerte de Andic fuera un accidente tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024.
El TSJC añade que la investigación la dirigen los mossos y se mantiene secreta.
