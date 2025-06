TSMC afirma que los aranceles de EEUU tienen cierto impacto, pero que la demanda de IA es sólida

Por Wen-Yee Lee

HSINCHU, Taiwán, 3 jun (Reuters) - La taiwanesa TSMC dijo el martes que los aranceles estadounidenses estaban teniendo cierto impacto en la empresa y que se habían discutido con Washington, pero que la demanda de inteligencia artificial (IA) sigue siendo fuerte y continúa superando a la oferta. Las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han creado mucha incertidumbre en la industria mundial de chips y en TSMC, el principal productor de los semiconductores más avanzados del mundo, entre cuyos clientes se encuentran Apple y Nvidia. C.C. Wei, consejero delegado de TSMC, dijo en la junta anual de accionistas de la empresa, celebrada en la ciudad de Hsinchu, al norte de Taiwán, que la empresa no había observado ningún cambio en el comportamiento de los clientes debido a la incertidumbre arancelaria y que la situación podría aclararse en los próximos meses.

"Los aranceles tienen cierto impacto en TSMC, pero no directamente. Esto se debe a que los aranceles se imponen a los importadores, no a los exportadores. TSMC es un exportador. Sin embargo, los aranceles pueden dar lugar a precios ligeramente más altos y, cuando los precios suben, la demanda puede bajar", dijo. "Si la demanda cae, el negocio de TSMC podría verse afectado. Pero puedo asegurarles que la demanda de IA siempre ha sido muy fuerte y supera sistemáticamente a la oferta". En abril, la empresa, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, ofreció unas perspectivas alcistas para el año gracias a la sólida demanda de aplicaciones de IA. Wei dijo que TSMC había estado hablando con el Departamento de Comercio de EEUU sobre los aranceles y le había expresado desde el principio su preocupación por que los gravámenes pudieran aumentar los costos de producción en el país, donde está invirtiendo US$165.000 millones para construir nuevas fábricas, ya que algunos equipos comprados a proveedores estadounidenses se fabrican en Asia. "El Departamento de Comercio de EEUU dijo que esto está abierto a discusión, pero cuánto tiempo llevará aún no está claro", añadió. "Lo verdaderamente importante es que estamos en comunicación activa, porque solo a través de la comprensión pueden darse cuenta de las consecuencias". Wei dijo que le había dicho a Trump que la inversión extra de US$100.000 millones, que anunció junto al presidente en marzo, sería difícil de completar en cinco años.

"Me dijo: 'Señor Wei, hágalo lo mejor que pueda, con eso ya es suficiente'". (Información de Wen-Yee Lee; escrito por Ben Blanchard; edición de Christian Schmollinger, Edwina Gibbs y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)