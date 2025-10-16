TSMC bate récords de beneficios y supera las previsiones del mercado gracias al auge del gasto en IA

TAIPÉI, 16 oct (Reuters) - TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial (IA), registró el jueves un aumento del 39,1% en el beneficio del tercer trimestre, hasta niveles récord que superaron ampliamente las previsiones del mercado, aunque los aranceles estadounidenses podrían lastrar sus perspectivas.

Beneficiándose de la creciente demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co dijo que el beneficio neto entre julio y septiembre subió a 452.300 millones de dólares taiwaneses (US$14.760 millones), su sexto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Esta cifra supera con creces la estimación de 417.700 millones de dólares taiwaneses realizada por LSEG SmartEstimate a partir de las estimaciones de 20 analistas. SmartEstimate se inclina por las previsiones de los analistas que tienen una precisión más constante. Las políticas comerciales de Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los semiconductores han creado mucha incertidumbre en la industria mundial de chips y en TSMC, entre cuyos clientes se encuentran Apple y Nvidia.

TSMC anunció planes para una inversión de US$100.000 millones en Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca en marzo, además de los 65.000 millones prometidos para tres plantas en el estado de Arizona, una de las cuales ya está en marcha.

Las acciones de TSMC que cotizan en Taiwán han subido un 38% en lo que va de año, en gran medida despejando las preocupaciones sobre los aranceles, y por delante de la subida del 20% del mercado en general.

