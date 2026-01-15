TSMC bate sus previsiones con un beneficio récord gracias al auge de la IA

Por Wen-Yee Lee, Faith Hung y Yimou Lee

TAIPÉI, 15 ene (Reuters) - TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial y uno de los principales proveedores de Nvidia, anunció el jueves un aumento del 35% en el beneficio del cuarto trimestre, hasta niveles récord que superaron las previsiones del mercado, y pronosticó un crecimiento más robusto este año.

Aprovechando el auge mundial de la inteligencia artificial, dijo que los ingresos del primer trimestre podrían aumentar hasta un 40% respecto al año anterior, hasta 35.800 millones de dólares, y añadió que esperaba aumentar el gasto de capital en 2026 hasta un 37%, hasta 56.000 millones de dólares. TSMC, la empresa cotizada más valiosa de Asia, con una capitalización bursátil de 1,4 billones de dólares, más del doble que su competidora surcoreana Samsung Electronics, dijo que los clientes estaban "enviando señales claras" y solicitando capacidad directamente.

El beneficio neto de octubre a diciembre ascendió a 505.700 millones de dólares taiwaneses (16.000 millones de dólares), su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

Esta cifra supera con creces la estimación de LSEG SmartEstimate de 478.400 millones de dólares taiwaneses, elaborada por 20 analistas. Las SmartEstimates se inclinan por las previsiones de los analistas que son más consistentemente precisas.

Las políticas comerciales de Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los semiconductores han creado mucha incertidumbre en el sector mundial de los chips, aunque todavía no ha afectado seriamente al aumento de los beneficios gracias al auge de la inteligencia artificial.

Sus resultados se conocieron mientras Taiwán señaló el jueves que podría llegar pronto un acuerdo arancelario con Estados Unidos. Las exportaciones de la isla a Estados Unidos están sujetas a un arancel del 20%, aunque esto excluye los chips.

En marzo del año pasado, TSMC anunció planes de inversión en Estados Unidos por valor de 100.000 millones de dólares, además de los 65.000 millones prometidos para tres plantas en el estado de Arizona, una de las cuales ya está en funcionamiento.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo en un pódcast publicado la semana pasada que la empresa estaba dispuesta a invertir más en el país.

Las acciones de TSMC, que cotizan en Taipéi, subieron un 44% el año pasado, superando el avance del 25,7% del mercado en general. En lo que va de año, han subido un 9%.

(1 dólar = 31,5920 dólares taiwaneses)

(Información de Wen-Yee Lee, Faith Hung y Yimou Lee; escrito por Ben Blanchard; editado por Anne Marie Roantree y Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)