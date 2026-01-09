TSMC obtiene unos ingresos por encima de las previsiones en el cuarto trimestre

TAIPÉI, 9 ene (Reuters) -

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, informó el viernes de que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 20,45% respecto al año anterior, superando las previsiones del mercado, en un momento en que la demanda de los productos de la empresa se disparó por el creciente interés en las aplicaciones de inteligencia artificial.

Los ingresos del periodo octubre-diciembre ascendieron a 1.046.080 millones de dólares taiwaneses (33.040 millones de US$), según cálculos de Reuters basados en datos mensuales publicados por la empresa, frente a los 868.460 millones de dólares taiwaneses del periodo anterior.

El resultado superó con creces la estimación de LSEG SmartEstimate de 1.035.913 millones de dólares taiwaneses (32.720 millones de US$) realizada por 20 analistas y estuvo en línea con la previsión de entre 32.200 y 33.400 millones de US$ publicada por TSMC en octubre en su última presentación de resultados. TSMC sólo ofrece previsiones en US$ estadounidenses. TSMC presentará sus resultados completos del cuarto trimestre el 15 de enero, con una previsión actualizada para el trimestre en curso y el año completo. La empresa, entre cuyos clientes se encuentran Nvidia y Apple, ha sido una de las principales beneficiarias de los avances en IA, que han compensado con creces la disminución de la demanda de chips para electrónica de consumo, como las tabletas, impulsada por la pandemia.

Las acciones de TSMC que cotizan en Taipéi ganaron un 44,2% el año pasado, superando la subida del 25,7% del mercado en general. La taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo y el mayor fabricante de servidores de Nvidia, también informó el lunes de unas ventas extraordinarias, registrando 2,6028 billones de dólares taiwaneses (82.200 millones de US$) en el cuarto trimestre.

(1 US$ = 31,6640 dólares taiwaneses) (Información de Wen-Yee Lee; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)