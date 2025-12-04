Tsunoda dice que no se arrepiente de su fichaje por Red Bull

Por Abhishek Takle

Abu Dabi, 4 dic (Reuters) - El japonés Yuki Tsunoda se mostró "decepcionado" pero "bien" tras perder su asiento en Red Bull junto al tetracampeón de Fórmula Uno Max Verstappen para la próxima temporada.

El piloto japonés pasará a desempeñar un papel de piloto de pruebas y de reserva en 2026, dejando paso al franco-argelino Isack Hadjar, que ocupará el asiento desde el equipo hermano Racing Bulls.

"El día después pedí el desayuno como de costumbre (...) Probablemente no estoy reconociendo lo suficiente que será la última carrera, al menos durante el próximo año", dijo Tsunoda a periodistas en el circuito de Yas Marina de Abu Dabi antes de la carrera de final de temporada. "Quizá lo sienta más después de Abu Dabi, pero así es como ha ido y como me siento ahora".

Tsunoda, que empezó el año como compañero de Hadjar en Racing Bulls, fue ascendido tras dos carreras para ocupar el lugar de Liam Lawson después de que el neozelandés no puntuara.

Pero Verstappen le ha superado ampliamente. El campeón ha ganado siete carreras y ha sumado 396 puntos, mientras que Tsunoda solo ha conseguido 33 unidades, tres más que el año pasado.

Honda, que también suministra unidades de potencia a Racing Bulls, dejará Red Bull para asociarse con Aston Martin la próxima temporada.

Tsunoda dijo que si se arrepentía de algo era de no haber podido aprovechar al máximo el automóvil de Racing Bulls, que él ha ayudado a desarrollar.

"Pero al mismo tiempo no me arrepiento mucho de esa decisión", añadió el piloto de 25 años sobre su fichaje por el equipo senior de Red Bull. (Editado en español por Javier Leira)