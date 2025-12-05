LA NACION

Tsunoda puede tener una segunda oportunidad, dice jefe de Red Bull

Tsunoda puede tener una segunda oportunidad, dice jefe de Red Bull
Por Alan Baldwin

Abu Dabi, 5 dic (Reuters) - Yuki Tsunoda podría tener una segunda oportunidad con Red Bull después de que pierda su asiento al final de la temporada, dijo el viernes el jefe del equipo, Laurent Mekies.

El japonés dejará su lugar al francés Isack Hadjar tras el Gran Premio de Abu Dabi, que cerrará la temporada de Fórmula Uno el domingo, y bajará a un papel de reserva con el equipo.

"Espero, y creo, que Yuki tendrá otra oportunidad", dijo Mekies a periodistas en el circuito de Yas Marina.

"Será piloto reserva con nosotros el año que viene. Nunca se sabe lo que va a pasar. En el pasado hemos sido bastante famosos por tomar decisiones bastante rápidas sobre los pilotos", agregó. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)

