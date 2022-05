Tsurenko lamenta que solo "cuatro o cinco tenistas" le hayan preguntado por la guerra en su país

La tenista ucraniana Lesia Tsurenko lamentó este lunes el escaso interés de sus compañeros de profesión por la guerra en su país, lamentando que "solo cuatro o cinco" le han preguntado por el conflicto iniciado por Rusia hace tres meses.

"No escucho muchas palabras de apoyo hacia mi país y es duro estar con gente que no parece comprender" la situación, criticó la tenista de 32 años en una emotiva conferencia de prensa tras perder en primera ronda contra la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, por 6-2 y 6-0.

Las dos jugadoras llevaron un brazalete con los colores de la bandera de ucrania durante su partido celebrado en la Philippe Chatrier.

"Soy ucraniana y hay una guerra en mi país. Creo que solo cuatro o cinco jugadores me han preguntado por ello", lamentó.

Los tenistas rusos y bielorrusos están autorizados a competir en los circuitos ATP y WTA, pero sin representar a su país y bajo bandera neutra.

Solo Wimbledon decidió excluir a los tenistas de estas dos nacionalidades, obteniendo como respuesta de la ATP y de la WTA la retirada de los puntos que reparte el torneo londinense.

"Pienso que cuando no es tu país, no te das cuenta realmente de lo terrible que es", añadió la veterana Tsurenko, que aseguró "odiar toda la propaganda rusa hacia Ucrania".

"Siento rabia de todas las mentiras que se dicen de mi país y eso me duele. Quiero que todo el mundo sepa que Ucrania es una lindo país con gente maravillosa".

Y reclamó: "Me gustaría que más jugadores top apoyaran más y mostrasen más comprensión hacia lo que está ocurriendo".

Tsurenko, que llegó a estar entre las 25 mejores raquetas del planeta (ocupa actualmente la plaza 119 del ranking), admitió también que lo que está sucediendo en su país le está afectando a sus resultados.

"Trato de que no sea así e intento no presionarme, solo jugar, pero muchos días piensas que qué más da ganar o perder. No es lo que verdaderamente importa", explicó la tenista, que se ha instalado en Italia, abandonando su ciudad natal de Kiev cuando estalló el conflicto.

Dj-mcd/psr