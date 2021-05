TTTech Industrial adquiere el negocio de Nebbiolo Technologies y crea una filial en Silicon Valley

Viena--(business wire)--may. 25, 2021--

TTTech Industrial Automation AG acaba de adquirir la tecnología básica y los clientes estratégicos de la empresa Nebbiolo Technologies, pionera en computación «edge» (de borde) y «fog» (en la niebla), en una operación celebrada en mayo. La integración de las funciones y los conocimientos técnicos de Nebbiolo Technologies servirá para reforzar el compromiso de TTTech Industrial de ofrecer a sus clientes la plataforma de computación de borde industrial más avanzada del mundo. TTTech Industrial también ha fundado una filial estadounidense en Silicon Valley con el fin de ampliar sus actividades en el mercado norteamericano. Kannan Devarajan, uno de los cofundadores de Nebbiolo Technologies, se ha incorporado a TTTech Industrial North America Inc. como director general.

“The integration of assets from Nebbiolo Technologies enables us to offer even more advanced industrial edge computing solutions to new and existing customers in a wider range of application fields.” Thomas Berndorfer, Member of the Executive Board, TTTech Industrial Automation AG (© TTTech Industrial Automation AG)

TTTech Industrial es un prestigioso proveedor de soluciones de IoT industrial, y se asocia con los principales exponentes de la IoT, como Intel y Microsoft. La plataforma de software Nerve de la empresa ha estado a la vanguardia de la computación de borde industrial desde su lanzamiento en 2016. La fundación de TTTech Industrial North America apoya la expansión de las operaciones comerciales en Estados Unidos y Canadá, con la tecnología y los activos de los clientes obtenidos de Nebbiolo Technologies como núcleo de estas actividades.

Nebbiolo Technologies es reconocida como empresa pionera de la computación en la niebla, con una tecnología patentada que es fundacional para los conceptos de computación de borde industrial. La empresa fue nombrada «Gartner Cool Vendor» en 2017 y obtuvo un reconocimiento de Frost & Sullivan en 2019 como Líder de Valor para el Cliente en el mercado de la computación de borde IIoT. Gracias a la combinación de las características de los productos Nerve existentes con la experiencia de Nebbiolo Technologies, los clientes dispondrán de una solución inigualable para la gestión del software en el borde, la conectividad remota, la analítica de borde, con alta disponibilidad y seguridad.

TTTech Industrial cuenta con una cartera de clientes de fabricantes de maquinaria e integradores de sistemas en Europa, Estados Unidos y Asia. Además de ampliar sus operaciones en Norteamérica y Asia, este acuerdo también permite a TTTech Industrial aumentar el alcance de sus actividades a nuevos sectores como el energético, el petrolero y el de la automoción, reforzar el alcance global de sus soluciones de computación de borde y potenciar las actividades de salida al mercado en Europa.

«El lanzamiento de nuestra filial estadounidense supone un paso trascendental para nuestra empresa. Estar en Silicon Valley nos acerca a los clientes y nos permite aprovechar los mejores talentos del mundo en ingeniería de software. La integración de los activos de Nebbiolo Technologies nos permite ofrecer soluciones de computación de borde industrial aún más avanzadas a clientes nuevos y existentes en un mayor abanico de campos de aplicación», explica Thomas Berndorfer, miembro de la Junta Directiva de TTTech Industrial Automation AG.

«Es para mí un gran orgullo liderar la expansión de TTTech Industrial en Norteamérica. Junto con mi equipo, aportamos una gran experiencia en soluciones de computación de borde que contribuirá a hacer de Nerve la plataforma predilecta de los clientes de automatización industrial. Además, proporcionaremos a los clientes un soporte técnico y de ventas local especializado, así como el desarrollo de funciones personalizadas», afirma Kannan Devarajan, director general de TTTech Industrial North America.

Chandra Joshi, director ejecutivo y cofundador de Nebbiolo Technologies, comenta: «Nos hemos asociado con TTTech Industrial desde las primeras etapas como empresa. Estoy seguro de que la integración de la tecnología de Nebbiolo con la línea de productos Nerve de TTTech Industrial creará una plataforma de computación de borde vanguardista que permitirá a los clientes actuales y a los nuevos acelerar su transformación digital».

Acerca de TTTech Industrial Automation AG

TTTech Industrial se propone sacar a la luz el increíble potencial de la automatización industrial. Combina tecnologías transformadoras con experiencia práctica en sistemas críticos en tiempo real para ofrecer a los clientes flexibilidad, confiabilidad y capacidad de elección. TTTech Industrial opera con el respaldo del Grupo TTTech, un proveedor líder de plataformas de computación en red seguras, con una experiencia intersectorial con más de 20 años de actividad.

Las líneas de productos industriales de TTTech, Nerve, Slate y Flexibilis, están diseñadas para converger y conectar los sistemas de automatización. Nerve es una plataforma de computación de borde industrial flexible y abierta que permite a los usuarios acceder a los datos, gestionar los dispositivos y desplegar aplicaciones de forma remota. Slate es una plataforma de red determinista que proporciona soluciones Time Sensitive Networking (TSN) completas. Flexibilis es una cartera de productos de redes redundantes que ofrece una alta disponibilidad y redundancia sin interrupciones para una gran variedad de aplicaciones industriales, sobre todo en el sector energético.

www.tttech-industrial.com

