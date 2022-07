¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest anuncia su convocatoria 2022

Brooklyn, n.y.--(business wire)--jul. 12, 2022--

¡ Tú Cuentas! Cine Youth Fest (Festival de Cine ¡TÚ22!) ya está aceptando propuestas para su segunda edición que celebra la visión de los aspirantes a cineastas latinos. Se aceptarán inscripciones hasta el 11 de septiembre de 2022 vía CineYouthFest.org. El festival se llevará a cabo del 9 al 16 de octubre de 2022, coincidiendo con el cierre del Mes de la Herencia Hispana.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220712006080/es/

Para mas información visite cinyouthefest.org (Graphic: Business Wire)

Presentado por HITN-TV, el Festival de Cine ¡TÚ22! promueve y aboga los jóvenes creativos latinos emergentes delante y detrás de la cámara. Según una investigación de Latino Donor Collaborative, los latinos conforman solo el 5.5 por ciento de la representación total de los medios, a pesar de que abarcan casi el 20 por ciento de la población de los EE. UU.

A través del Festival de Cine y de una serie de “Cafecitos” virtuales que tendrán lugar previos a la presentación de los cortos seleccionados, HITN conectará a jóvenes cineastas de todo el país con creadores latinos reconocidos que están derribando barreras para las minorías subrepresentadas y allanando el camino para una nueva generación de creadores latinos/as. El festival en línea brinda a los aspirantes a cineastas la oportunidad de aprender de figuras destacadas en el mundo del cine, amplificar sus voces y trabajar por una industria cinematográfica más diversa e inclusiva.

“Hemos visto un aumento en la popularidad y visibilidad de las historias latinas a nivel de los medios nacionales. Películas enfocadas en latinos como “Coco”, “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, “In the Heights”, así como películas con un protagonista latino como “Beatriz at Dinner” y la recién lanzado “Hustle” han demostrado que nuestras historias son poderosas y populares”, dijo Luis Alejandro Molina, director del Festival de Cine ¡TÚ22! “Sin embargo, los latinos siguen estando sumamente subrepresentados en la comunidad cinematográfica. Aunque los latinos compran el 30 por ciento de todos los boletos de taquilla, tienen papeles protagónicos en menos del 5 por ciento de todas las películas. Nuestro objetivo con el Festival de Cine ¡TÚ22! es cambiar esta situación al brindar a los jóvenes un lugar para compartir su visión y contar sus historias a una audiencia más amplia, y repetir nuestro mantra: “la representación importa”.

Las inscripciones al Festival de Cine ¡TÚ22! deben presentar a un/a latino/a en una posición de liderazgo creativo al frente o detrás de la cámara. Los jóvenes latinos/as están invitados a presentar su trabajo al festival. Las obras de ficción o no ficción en inglés o español son bienvenidas. Las películas deben tener una duración de 30 minutos o menos.

El enfoque de este año es "Representación". Se les pide a los cineastas que envíen su trabajo bajo uno de estos cuatro temas:

El Festival de Cine ¡TÚ22! se llevará a cabo del 9 al 16 de octubre de 2022. Durante el festival de cine, las mejores propuestas estarán disponibles para su visualización en CineYouthFest.org y la aplicación HITN GO. Los ganadores del festival de cine recibirán los siguientes premios en efectivo: $4,000 (Gran Premio), $2,000 (Segundo Premio) y $1,000 (Tercer Premio).

Además, el Festival de Cine ¡TÚ22! presentará una serie de conversaciones virtuales con cineastas, artistas y creadores latinos reconocidos y galardonados. Compartir sus historias y experiencias es una forma de avanzar en la misión del festival de orientar y preparar a los aspirantes a cineastas para trabajar en la industria cinematográfica. La lista completa de panelistas y temas de discusión está disponible en CineYouthFest.org.

Para enviar una propuesta al Festival de Cine ¡TÚ22! visite CineYouthFest.org o Film Freeway ( https://filmfreeway.com/tucuentascineyouthfest ).

Tarifas de admisión

Las tarifas de admisión se estructuran de la siguiente manera:

Se aplican tarifas especiales para películas de estudiantes:

Criterio de elegibilidad

Premios

La selección de películas del Festival de Cine ¡TÚ22! se anunciará el 7 de octubre de 2022 y se proyectará en CineYouthFest.org y la aplicación HITN GO del 9 al 16 de octubre de 2022.

Un jurado independiente evaluará las propuestas en función de una variedad de factores, incluido el conocimiento del tema; creatividad en el planteamiento de la temática; aspectos técnicos como dirección, actuación, cinematografía y edición; y el impacto inspirador y narrativo de la pieza. Los jueces seleccionarán tres ganadores de un grupo de finalistas. Los premios son de $4,000 para el Gran Premio, $2,000 para el Segundo Premio y $1,000 para el Tercer Premio. Los ganadores se anunciarán a finales de octubre en la aplicación HITN GO y el sitio oficial del Festival de Cine ¡TÚ22!

El Festival de Cine ¡TÚ22! se presenta en colaboración con Northeastern Illinois University, Roberto Clemente Community Academy, Philadelphia Latino Film Festival, Centro – Center for Puerto Rican Studies at Hunter College, NALIP, Frank Sinatra High School, Manhattan Neighborhood Network, St. Francis College y University of Houston.

Para obtener información sobre oportunidades de patrocinio, comuníquese con Luis Alejandro Molina por correo electrónico a l.amolina@hitn.org.

Sobre hitn-tv

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga a @HITNtv en las plataformas sociales.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220712006080/es/

Luis Alejandro Molina 646-731-6531 /l.amolina@hitn.org

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: online other education generation z events/concerts university primary/secondary education general entertainment tv and radio teens children film & motion pictures hispanic entertainment consumer

Source: hitn

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 07/12/2022 03:25 pm/disc: 07/12/2022 03:26 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220712006080/es