¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest anuncia su convocatoria 2023

¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest ya está aceptando propuestas para su tercer festival anual que muestra el talento, la narración creativa y la visión de los aspirantes a cineastas latinos. Las inscripciones se aceptarán a través de CineYouthFest.org hasta el 2 de agosto de 2023. La fecha límite de presentación del descuento para inscripciones tempranas es el miércoles 31 de mayo de 2023. El festival se llevará a cabo del 9 al 16 de octubre de 2023, coincidiendo con el cierre del Mes de la Herencia Hispana.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005469/es/

Presentado por HITN, ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest ha servido como trampolín para narradores, creativos y cineastas latinos emergentes desde su creación en 2021. El festival ha abierto puertas y brindado la oportunidad para que nuevos talentos muestren su trabajo a una audiencia más amplia y obtengan visibilidad y reconocimiento en un momento en que las voces latinas continúan estando subrepresentadas en la industria del cine y el entretenimiento.

Según el Informe de Diversidad de Hollywood 2023, con la excepción del total de actores de películas en streaming, las personas de color permanecieron subrepresentadas en una variedad de sectores laborales, tanto delante como detrás de la cámara en 2022. A pesar de que los latinos son ávidos cinéfilos y representan 19% de la población total de EE. UU., este grupo demográfico está continuamente subrepresentado en la pantalla grande. En 2022, los protagonistas de películas que eran blancos constituían el 78,4% de los papeles, mientras que los latinos representaban solo el 2,3%. En las plataformas streaming, el 66,7% de las películas incluía protagonistas blancos, mientras que solo el 6,1% presentaba a latinos.

“Somos firmes en nuestro compromiso de nutrir y promover el talento latino emergente en la industria cinematográfica”, dijo Luis Alejandro Molina, director del festival de cine ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest. “La generación más joven de cineastas y narradores emergentes tiene el poder de impactar la narrativa a un nivel sin precedentes. Su trabajo tiene la misión de amplificar las historias de nuestra comunidad y dar visibilidad a los menos representados. Hemos trabajado arduamente para construir una plataforma para que los cineastas latinos comuniquen su visión y perspectivas únicas".

Antes del festival de cine, el equipo de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest presentará una serie de charlas virtuales sobre cine y transmisiones en vivo de "Cafecito" en las redes sociales con expertos y profesionales de la industria que compartirán sus historias y puntos de vista para ayudar a los cineastas emergentes que buscan crecer en la industria. Los anuncios de los próximos eventos se realizarán en CineYouthFest.org y en la página de Instagram del festival.

Las inscripciones a ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest deben presentar a un/a latino/a en una posición de liderazgo creativo al frente o detrás de la cámara. Los jóvenes latinos/as están invitados a presentar su trabajo al festival. Los trabajos en inglés o español son bienvenidos. Las películas deben tener una duración de 30 minutos o menos.

Se les pide a los cineastas que presenten su trabajo en una de estas categorías:

Tarifas de admisión Las tarifas de admisión se estructuran de la siguiente manera:

Se aplican tarifas de admisión especiales para estudiantes:

Criterio de elegibilidad

Premios

La selección de las mejores películas de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest se anunciará el 11 de septiembre de 2023 y se proyectará en CineYouthFest.org y la aplicación HITN GO del 9 al 16 de octubre de 2023.

Un jurado independiente evaluará las propuestas en función de una variedad de factores, incluido el conocimiento del tema; creatividad en el planteamiento de la temática; aspectos técnicos como dirección, actuación, cinematografía y edición; y el impacto inspirador y narrativo de la pieza. Los jueces seleccionarán tres ganadores de un grupo de finalistas. Los premios son $4,000 para el Gran Premio, $2,000 para el Segundo Premio y $1,000 para el Tercer Premio. Los ganadores se anunciarán a finales de octubre en la aplicación HITN GO y en el sitio oficial de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest.

¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest 2023 se enorgullece en presentar a su patrocinador sin fines de lucro, el Festival Internacional de Cine de la Herencia Puertorriqueña, y sus patrocinadores educativos: Universidad del Noreste de Illinois, Academia Comunitaria Roberto Clemente, Festival de Cine Latino de Filadelfia, Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, NALIP, Escuela Secundaria Frank Sinatra, Red de Vecindarios de Manhattan, St. Francis College y la Universidad de Houston.

Para obtener información sobre oportunidades de patrocinio, comuníquese con Luis Alejandro Molina en l.amolina@hitn.org.

Sobre hitn-tv

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga a @HITNtv en las plataformas sociales.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230501005469/es/

Luis Alejandro Molina 646-731-3561 /l.amolina@hitn.org

