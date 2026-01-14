Tubacex se desploma tras el impacto negativo de 46 millones de euros en sus cuentas de 2025

LA NACION

Tubacex se desploma tras el impacto negativo de 46 millones de euros en sus cuentas de 2025ANGELA WEISS - AFP

** Las acciones de Tubacex caen un 8% después de que el grupo español de fabricación industrial registrara un ajuste contable negativo que afecta a los resultados de 2025.

** El grupo afirma que el ajuste contable extraordinario tendrá un impacto de 31 millones de euros (US$ 36 millones) en el Ebitda de todo el año y de 50 millones de euros en el EBIT.

** Habrá un efecto negativo combinado de 46 millones de euros en el beneficio neto del grupo, añade Tubacex.

** La compañía mantendrá sin cambios su política de dividendos, sin ajustes extraordinarios.

** Las acciones van camino de su peor día desde marzo de 2020 si se mantienen las pérdidas.

(1 US$ = 0,8587 euros) (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

