Tubacex se desploma tras el impacto negativo de 46 millones de euros en sus cuentas de 2025

** Las acciones de Tubacex caen un 8% después de que el grupo español de fabricación industrial registrara un ajuste contable negativo que afecta a los resultados de 2025.

** El grupo afirma que el ajuste contable extraordinario tendrá un impacto de 31 millones de euros (US$ 36 millones) en el Ebitda de todo el año y de 50 millones de euros en el EBIT.

** Habrá un efecto negativo combinado de 46 millones de euros en el beneficio neto del grupo, añade Tubacex.

** La compañía mantendrá sin cambios su política de dividendos, sin ajustes extraordinarios.

** Las acciones van camino de su peor día desde marzo de 2020 si se mantienen las pérdidas.

(1 US$ = 0,8587 euros) (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)