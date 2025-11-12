Tuchel avisa a Bellingham de que deberá "luchar" por el 10 de Inglaterra

El seleccionador inglés Thomas Tuchel advirtió este miércoles a Jude Bellingham que deberá "luchar" por ganarse un puesto en el once de los Three Lions, ya clasificados para el Mundial 2026.

El centrocampista del Real Madrid está de vuelta a la convocatoria de Tuchel para los últimos partidos clasificatorios del Mundial contra Serbia el jueves y Albania el domingo.

Bellingham, de 22 años, no estuvo en la convocatoria de octubre porque acababa de volver a jugar tras una operación en un hombro.

En su lugar, Morgan Rogers, centrocampista del Aston Villa, brilló como número diez ante Gales (3-0) y Letonia (5-0) para sellar el pase al Mundial.

"En lugar de encontrar una posición para los mejores jugadores y tenerlos en el campo, tal vez sea mejor poner a cada uno en su mejor posición y crear una competencia", reflexionó Tuchel ante los periodistas el miércoles cuando se le preguntó si intentaría incluir a ambos jugadores en su equipo.

"En este momento la competencia es entre ellos dos. Son amigos, así que es una competencia amistosa... No tienen que ser enemigos ni odiarse. Son respetuosos y deben luchar por la misma posición. ¿Pueden jugar juntos? Sí, pero en una estructura diferente y ahora no es el momento de cambiar la estructura", añadió el alemán.

El regreso de Bellingham se produce después de que Tuchel se viera obligado a disculparse a principios de esta temporada por afirmar que su madre encontraría "repulsivas" algunas de las actitudes del jugador en el campo.

Tuchel, quien también llamó a Phil Foden después de que lo dejara fuera de las tres convocatorias anteriores de Inglaterra, insistió en que tanto Bellingham como el delantero del Manchester City parecen felices de estar de vuelta en el grupo.

Pero dejó claro que las sólidas actuaciones de Inglaterra sin Bellingham y Foden demostraron que no tienen garantizado regresar automáticamente a su once.

"Es bueno tenerlos de vuelta. Ha habido una buena atmósfera en los últimos dos días y todos están felices de estar en la concentración", dijo Tuchel.

"Siempre es agradable tener a Phil cerca, es un buen chico y, como Jude, es parte de este grupo y está feliz de estar... Ser parte del equipo de inmediato, ¿por qué debería ser incómodo para ellos? Estábamos impulsando los niveles y estándares sin ellos", razonó el alemán.

Tuchel ha ganado siete de sus ocho partidos al frente del equipo, incluidos seis clasificatorios para el Mundial sin recibir un solo gol.

En los últimos duelos de clasificación Inglaterra recibirá a Serbia el jueves y viajará a Albania el domingo.

A continuación Inglaterra solo disputará dos partidos en marzo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Lo que estamos intentando es construir un vínculo fuerte, una energía, un equipo, una hermandad a la que todos quieran unirse y también construir una competencia", añadió Tuchel.

Inglaterra aspira a romper en 2026 una sequía de 60 años sin trofeos, desde su título mundial como anfitriona en 1966.

