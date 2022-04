Tuchel: "Es poco probable que logremos remontar, pero lo intentaremos"

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha asegurado que es "poco probable" que consigan remontar el 1-3 de la ida este martes en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero que lo intentarán y que no dosificarán sus esfuerzos.

"Es poco probable que lo logremos (remontar), pero lo intentaremos y jugaremos al m√°ximo porque eso es lo que hacemos. Ser√° una gran noche e intentaremos estar en mejor forma y en mejores condiciones que en el primer partido", declar√≥ en la rueda de prensa previa al encuentro. "Jugar como visitante en el Bernab√©u es uno de los mayores retos, m√°s a√ļn si necesitas un resultado determinado. Lo hace casi imposible, pero a√ļn as√≠ vale la pena intentarlo", a√Īadi√≥.

En este sentido, reiter√≥ que no dosificar√°n ganas y esfuerzo. "No es la mayor oportunidad, dado el resultado del primer partido, la competici√≥n, el rival y el estadio en el que jugamos, pero nunca manejamos nuestra entrada al duelo y nuestro esfuerzo por nuestras oportunidades. Nunca lo hemos hecho, y no empezaremos ma√Īana dando menos", subray√≥.

"Necesitamos aprender del partido de la semana pasada. Esta es la belleza de la competición en estas instancias, en las que tienes dos partidos con poca antelación para poder aprender desde el partido de ida hasta el de vuelta", continuó.

Además, el preparador alemán apeló a la importancia del físico en el duelo ante el conjunto blanco. "Queríamos haber sido más físicos, no trabajamos lo suficientemente duro", dijo sobre el partido de ida. "Nos enfrentamos a una gran desventaja frente al Real Madrid en términos físicos. Necesitamos el físico. La temporada pasada tuvimos el partido de vuelta en un Stamford Bridge vacío pero fuimos muy intensos. Esta vez perdimos la posesión del balón", rememoró.

Por √ļltimo, Tuchel confirm√≥ que el belga Romelu Lukaku no estar√° disponible por una lesi√≥n en el tend√≥n de Aquiles, y que se unir√° en el cap√≠tulo de bajas a Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell. "Azpilicueta est√° en el grupo, ya que dio negativo (en COVID-19) varias veces, y Ross Barkley est√° enfermo, por lo que no viajar√°. Todos los dem√°s est√°n en la convocatoria", finaliz√≥.