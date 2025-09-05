Tuchel no quiere oír hablar de “maldición con Inglaterra”

Los títulos del equipo femenino y del sub-21 en la Eurocopa prueban que no hay "maldición con Inglaterra", bromeó este viernes el seleccionador del equipo masculino absoluto, Thomas Tuchel, cuyo objetivo es ganar el Mundial 2026.

Las Leonas de Sarina Wiegeman conservaron su título en la Eurocopa de Suiza en julio, al igual que los Young Lions de Lee Carsley, pero Tuchel no ve en ello una presión adicional.

"No, en absoluto", respondió en una rueda de prensa, en la víspera de reanudar el camino clasificatorio para el Mundial 2026, en Birmingham contra Andorra.

Si esto tiene algún significado, "entonces es un buen augurio", destacó.

"Estaba realmente feliz por Sarina y Lee, hicieron un esfuerzo extraordinario y es un enorme éxito conservar el título".

Ganar un trofeo con Inglaterra, "es posible, no hay maldición sobre los equipos ingleses", agregó sonriendo.

"Es un buen augurio y haremos todo lo posible por seguir su ejemplo", añadió.

La Federación Inglesa (FA) encomendó al exentrenador del Bayern de Múnich, París Saint-Germain y Chelsea, entre otros, ganar el torneo que se disputará en menos de un año en Estados Unidos, Canadá y México.

Inglaterra busca su primer título desde el Mundial de 1966 ganado en casa, el único en sus vitrinas en categoría masculina absoluta.

Los Three Lions han perdido las dos últimas finales de la Eurocopa, en 2021 y 2024, con Gareth Southgate al mando, frente a Italia y España respectivamente.

Bajo la dirección de Tuchel, Inglaterra ha vencido a Albania (2-0), Letonia (3-0) y Andorra (1-0) en la apertura de las eliminatorias, aunque no han convencido por su juego frente a selecciones muy modestas.

Además, perdió su último partido, disputado en junio, un amistoso contra Senegal (1-3).

Sin embargo, el técnico alemán asegura que los aficionados le han brindado una acogida amable, a pesar de este arranque poco vistoso.

"Me dan bastantes consejos, eso seguro, pero siempre de manera amistosa. La mayoría simplemente me dicen 'Bring it Home, Thomas' (tráela a casa -la Copa del Mundo-). Básicamente, esa es la tarea a cumplir", reconoció.

Tuchel estará privado en septiembre de varios posibles titulares por lesiones (Bellingham, Colwill, Foden, Palmer y Saka).

Este viernes añadió la baja del defensa central o mediocentro del Manchester City John Stones debido a un problema muscular.

