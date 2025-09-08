Tuchel quiere balones y saques de banda largos en el fútbol de Inglaterra de cara al Mundial

8 sep (Reuters) - El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha esbozado planes para incorporar más balones y saques de banda largos en el planteamiento de su equipo de cara al Mundial del año que viene.

El sábado, Inglaterra sumó su cuarta victoria en cuatro partidos en el Grupo K al imponerse por 2-0 a Andorra, pero tuvo dificultades para doblegar al equipo en Villa Park, en una actuación que distó mucho de ser fluida. Los ingleses se adelantaron en la primera parte con un gol en propia puerta y tuvieron que esperar hasta el minuto 67 para marcar el 2-0 con un cabezazo de Declan Rice.

Tuchel anunció el regreso de los métodos de la vieja escuela cuando dio la lista de convocados la semana pasada.

"Ya os lo dije: vuelve el saque de banda largo", dijo a la prensa Tuchel, que sustituyó a Gareth Southgate el pasado mes de octubre. "Pero no tenemos mucho tiempo".

"Pero una vez que lleguemos al Mundial, todas estas cosas importan, así que también hablaremos de saques de banda largos, hablaremos de saques largos del portero y no solo de jugar en corto".

"No podemos ponerlo todo en cuatro días de entrenamiento, pero estas cosas importarán".

Inglaterra se enfrentará a Serbia el martes en Belgrado. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)