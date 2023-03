Tuchel, "sorprendido" por su llegada al Bayern, confía en una plantilla "talentosa"

"Completamente sorprendido" por el interés del Bayern Múnich, el nuevo entrenador de los bávaros, Thomas Tuchel, estimó este sábado disponer de "una de los plantillas más talentosas de Europa", que tiene la posibilidad de ganar todos los títulos esta temporada.

Como en las grandes ocasiones, fue en el Allianz Arena donde el Bayern presentó este sábado a Tuchel, su nuevo entrenador hasta 2025, ya que la pequeña sala de prensa de la sede del club muniqués en la Säbener Strasse no habría podido acoger a la veintena de cámaras presentes.

La víspera, a última hora de la tarde, el Bayern había anunciado el cese de su entrenador Julian Nagelsmann, con contrato hasta 2026, tras una dinámica complicada en Bundesliga (cinco victorias, dos derrotas y tres empates), cediendo el liderato al Borussia Dortmund tras perder en Leverkusen el domingo (2-1), a nueve jornadas del final de la temporada.

- Contacto inesperado -

Este sábado, hacia las 12h30 locales (11h30 GMT), Thomas Tuchel hizo su entrada en el auditorio, al lado del director deportivo Hasan Salihamidzic y del presidente del directorio Oliver Kahn, y confesó su asombro con los primeros contactos con la directiva del Bayern, iniciados solo el martes por la noche y concluidos poco más de 48 horas después.

"Me crean o no, estaba un poco perdido en los treinta primeros segundos de nuestra primera conversación. No sabía de lo que estábamos hablando. Quedó claro rápidamente que era para empezar ya", explicó Tuchel.

"Me quedé completamente sorprendido. No contaba con eso para nada el martes, no había habido ningún contacto antes", añadió el técnico, vencedor de la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021.

El entrenador nacido en Krumbach, en el sudoeste de Alemania, a unos 100 km de Múnich, fue despedido en el Chelsea en septiembre de 2022 de su puesto de técnico y estaba libre desde entonces.

Sonriente, Tuchel precisó que pensaba que seguiría su carrera en el extranjero, con interés, según la prensa, de Real Madrid y Tottenham, cuando llegó la llamada del Bayern.

Con el equipo muniqués, "el ADN es conocido, tiene obligación de ganar y en eso no puede haber malentendidos".

"La plantilla es una de las más talentosas y una de las mejores de Europa actualmente. Es un enorme desafío", insistió. Para él, "cuando se ficha por el Bayern, es para meterse en la lucha por todos los títulos y ganar el mayor número posible".

El Bayern está todavía en liza en tres competiciones esta temporada, en Liga de Campeones, con una doble confrontación contra Manchester City en cuartos de final, en Copa de Alemania, con un duelo de cuartos contra el Friburgo, y en la Bundesliga, donde solo cuenta con un punto menos que el Borussia Dortmund.

- Bautizo contra Dortmund -

Tuchel llega al banquillo del Bayern en plena tregua internacional, y no podrá disponer de todos sus jugadores hasta el viernes, en su primer entrenamiento con el equipo con los jugadores que no están con alguna selección, que está programado el lunes.

En su primer partido de la temporada en el banquillo del Bayern, Tuchel se enfrentará el sábado 1 de abril a su antiguo club, el Borussia Dortmund, para un clásico decisivo para la atribución del título esta temporada (Borussia Dortmund cuenta con 53 puntos, uno más que el Bayern).

"Es el partido con mayúsculas en el fútbol alemán. Y toma una nueva importancia", estimó Tuchel, que pasó por el Borussia Dortmund entre 2015 y 2017, antes de comprometerse con el París SG (2018-2020) y el Chelsea (2021-2022).

Antes de presentar a su nuevo entrenador, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic justificaron, con cara seria durante unos treinta minutos, su decisión "impopular" de cesar a Julian Nagelsmann, negando que fuera una "reacción de pánico".

Tras la derrota en Leverkusen (2-1, con dos penales concedidos), los dirigentes analizaron la situación y llegaron a la conclusión de que la "curva de actuaciones" estaba orientada hacia abajo. "La situación entre el entrenador y el equipo ya no funcionaba más", estimó Hasan Salihamidzic.

