Tudor acepta el cargo de entrenador interino del Tottenham hasta final de temporada: medios

13 feb (Reuters) -

El Tottenham Hotspur nombrará al exentrenador de la Juventus Igor Tudor como entrenador interino hasta el final de la temporada, informaron medios británicos, tras la salida de Thomas Frank cuando el club se encontraba a cinco puntos de la zona de descenso.

Tudor, que ha dirigido varios clubes en Europa, entre ellos el Galatasaray y el Olympique de Marsella, dirigió por última vez al Juventus de la Serie A, y según se informó el viernes, acordó un contrato a corto plazo para dirigir el club del norte de Londres.

El croata, de 47 años, llevó a la Juve a terminar cuarta en la Serie A la temporada pasada, pero fue despedido en octubre, siete meses después de su nombramiento, tras una racha de ocho partidos sin ganar en todas las competiciones.

Tudor tendrá un bautismo de fuego cuando dirija su primer partido contra el líder de la Premier League y acérrimo rival, el Arsenal, en el derbi del norte de Londres el 22 de febrero.

El Tottenham ocupa actualmente el puesto 16 de la clasificación de la Premier League.

Tudor, un excentral que pasó la mayor parte de su carrera en la Juventus, ganó dos títulos consecutivos de la Serie A como jugador entre 2001 y 2003, y también llegó a la final de la Liga de Campeones de 2003.

Comenzó su carrera como entrenador en el Hajduk Split en 2013, y conoce bien a los jugadores del Tottenham Dejan Kulusevski y Rodrigo Bentancur, ya que fue asistente de Andrea Pirlo en la Juventus en 2020-21, cuando ambos jugaban en el club italiano.

El exinternacional croata defiende un estilo de juego agresivo basado en la presión alta, y sus equipos también se basan en transiciones rápidas.

(Reporte de Rohith Nair en Bangalore y Nick Said en Ciudad del Cabo; edición de Christian Radnedge; editado en español por Daniela Desantis)