Tumblr añade una forma de ocultar automáticamente el contenido potencialmente sensible en iOS

La plataforma social Tumblr ha incorporado una nueva opción a sus ajustes con la que los usuarios pueden establecer el filtrado de forma automática de todo el contenido identificado como potencialmente sensible.

Los nuevos filtros automáticos de Tumblr llegan a su aplicación para móviles iOS con el objetivo de que cada usuario tenga "más opciones para establecer su experiencia preferida", como ha anunciado la compañía a través de un comunicado.

Esta medida llega después de que modificase en diciembre su definición de lo que considera contenido sensible para estar en línea con las políticas de la App Store y poder permanecer en la plataforma de aplicaciones oficial de Apple.

Como parte de los cambios, Tumblr decidió limitar u ocultar los resultados de las búsquedas sobre contenido sensible, así como en las pestañas de recomendaciones del panel. También empezó a mostrar alertas al intentar acceder a blogs que albergan esta información.

Con la última actualización, los ajustes de Tumblr en su 'app' de iOS pasan a incluir una opción de contenido sensible, que cada usuario puede habilitar o deshabilitar según si quiere o no ver el contenido identificado como potencialmente sensible.

Si el filtro se activa, el usuario seguirá sin poder acceder a blogs con contenido explícito, y tampoco obtendrá estas publicaciones en las recomendaciones ni como resultado en las búsquedas.

Si la opción está desactivada, los usuarios podrán buscar etiquetas que puedan contener información explícita o recibir estos contenidos como recomendaciones, siempre que no infrinjan las políticas de Tumblr.

Además, los usuarios podrán acceder, después de una alerta, a los blogs clasificados como explícitos, pero no podrán ver las publicaciones dentro de cada blog que tengan contenido potencialmente sensible.