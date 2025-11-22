Tunecinos intensifican protestas contra presidente Saied y exigen el retorno de la democracia

Por Tarek Amara

TÚNEZ, 22 nov (Reuters) -

Miles de tunecinos se manifestaron el sábado en la capital para protestar contra "la injusticia y la represión", acusando al presidente Kais Saied de consolidar un gobierno unipersonal utilizando a la justicia y a la policía.

La protesta fue la última de una oleada que se ha extendido por Túnez y que ha afectado a periodistas, médicos, bancos y sistemas de transporte público. Miles de personas han exigido también el cierre de una planta química por motivos medioambientales.

Los manifestantes se vistieron de negro para expresar su rabia y dolor por lo que calificaron de transformación de Túnez en una "cárcel al aire libre". Enarbolaron pancartas con eslóganes como "Basta de represión" y "No al miedo, no al terror, las calles pertenecen al pueblo".

La concentración reunió a activistas, ONG y partidos fragmentados de todo el espectro en una rara muestra de unidad en oposición a Saied.

La manifestación subraya la grave crisis política y económica de Túnez y plantea un importante desafío a Saied, que se hizo con el poder en 2021 y empezó a gobernar por decreto.

Los manifestantes corearon consignas como "¡Nos asfixiamos!", "¡Basta de tiranía!" y "¡El pueblo quiere la caída del régimen!".

"Saied ha convertido el país en una prisión abierta, nunca nos rendiremos", dijo a Reuters Ezzedine Hazgui, padre del político encarcelado Jawhar Ben Mbark. Partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y periodistas acusan a Saied de utilizar al poder judicial y a la policía para reprimir las críticas. (Reporte de Tarek Amara; editado en español por Carlos Serrano)