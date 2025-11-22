Tunecinos intensifican protestas contra presidente Saied y exigen el retorno de la democracia
- 1 minuto de lectura'
Por Tarek Amara
TÚNEZ, 22 nov (Reuters) -
Miles de tunecinos se manifestaron el sábado en la capital para protestar contra "la injusticia y la represión", acusando al presidente Kais Saied de consolidar un gobierno unipersonal utilizando a la justicia y a la policía.
La protesta fue la última de una oleada que se ha extendido por Túnez y que ha afectado a periodistas, médicos, bancos y sistemas de transporte público. Miles de personas han exigido también el cierre de una planta química por motivos medioambientales.
Los manifestantes se vistieron de negro para expresar su rabia y dolor por lo que calificaron de transformación de Túnez en una "cárcel al aire libre". Enarbolaron pancartas con eslóganes como "Basta de represión" y "No al miedo, no al terror, las calles pertenecen al pueblo".
La concentración reunió a activistas, ONG y partidos fragmentados de todo el espectro en una rara muestra de unidad en oposición a Saied.
La manifestación subraya la grave crisis política y económica de Túnez y plantea un importante desafío a Saied, que se hizo con el poder en 2021 y empezó a gobernar por decreto.
Los manifestantes corearon consignas como "¡Nos asfixiamos!", "¡Basta de tiranía!" y "¡El pueblo quiere la caída del régimen!".
"Saied ha convertido el país en una prisión abierta, nunca nos rendiremos", dijo a Reuters Ezzedine Hazgui, padre del político encarcelado Jawhar Ben Mbark. Partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y periodistas acusan a Saied de utilizar al poder judicial y a la policía para reprimir las críticas. (Reporte de Tarek Amara; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad
- 3
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 4
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro