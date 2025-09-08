Túnez clasifica al Mundial 2026 con victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial
- 1 minuto de lectura'
8 sep (Reuters) - Mohamed Ben Romdhane marcó el gol de la victoria en el minuto 94 que le dio a Túnez la clasificación al Mundial de 2026 tras imponerse 1-0 de visitante a Guinea Ecuatorial el lunes en Malabo, con lo que se colocó como líder indiscutible del Grupo H de clasificación.
Con esta victoria, Túnez suma 22 puntos en ocho partidos de clasificación, 10 más que Namibia, segunda y a la que le quedan tres encuentros por disputar.
Túnez participará por séptima vez en la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y por tercera vez consecutiva.
Túnez es el segundo equipo africano en sellar su pase a la fase final mundialista, después de que Marruecos lo hiciera el sábado.
Nueve equipos de África se clasificarán automáticamente para el Mundial, y el décimo puesto se decidirá en una repesca intercontinental.
(Reporte de Nick Said; Editado en español por Javier Leira)
