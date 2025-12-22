Túnez.- Condenado en rebeldía a 19 años de cárcel un exministro de Túnez por cargos de "terrorismo"

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Túnez ha sentenciado en rebeldía este lunes a 19 años de cárcel al exministro Mondher Zenaidi por cargos de "terrorismo", en el marco de un caso abierto contra él por presuntamente formular llamamientos a un levantamiento contra las actuales autoridades del país africano.

La Cámara Penal Especializada en Casos de Terrorismo del Tribunal de Túnez ha emitido la sentencia contra el político, sospechoso además de intentar formar "una banda terrorista", "complot contra la seguridad del Estado" e "intento de cambiar la forma del Estado", según ha recogido la emisora tunecina Mosaique FM.

Zenaidi, quien fue ministro de Sanidad entre 2007 y 2011, había encabezado entre 1994 y 2007 las carteras de Transportes (1994-1996), Comercio (1996-2001), Turismo (2001-2006) y nuevamente la de Comercio (2002-2007). Así, ocupó todos estos cargos durante el régimen de Zine el Abidine ben Alí --quien huyó del país en enero de ese año ante las masivas protestas de la 'Revolución de los Jazmines', germen de la 'Primavera Árabe'--.

El político presentó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, si bien fue descalificado por la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones a pesar de haber ganado en apelación ante el Tribunal Administrativo, cuyos fallos son definitivos, lo que provocó críticas a las autoridades y al presidente de Túnez, Kais Saied.

Desde que en 2021 Saied destituyera a su primer ministro, disolviera el Parlamento y asumiera plenos poderes, las ONG locales e internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas en Túnez, incluido el uso de legislación antiterrorista para juzgar a opositores y críticos con las autoridades.